UEFA sagt AEK Athen gegen Dinamo Zagreb ab

Nach dem Tod eines Fans ist die ursprünglich für Dienstag angesetzte Champions-League-Qualifikationspartie zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb abgesagt worden. Aus dem Rück- wird das Hinspiel.

Nach den schweren Ausschreitungen am Montag in Athen hat die UEFA das Hinspiel in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation zwischen AEK und Dinamo Zagreb abgesagt. Die Partie hätte eigentlich an diesem Dienstagabend um 20.45 Uhr steigen sollen. Ein junger Grieche war durch Messerstiche getötet, weitere Personen verletzt worden.

"Die UEFA verurteilt aufs Schärfste die schrecklichen Vorfälle, die sich gestern Abend in Athen ereignet haben und bei denen ein Mensch ums Leben gekommen ist", schreibt Europas Fußballverband am Dienstag in einem Statement. "Während wir der Familie des Opfers, dem AEK Athen FC und seinen Fans unser tiefstes Mitgefühl aussprechen, möchten wir erneut betonen, dass Gewalt in unserem Sport keinen Platz hat und wir erwarten, dass die Verantwortlichen für diese schreckliche Tat so schnell wie möglich verhaftet und der Justiz übergeben werden."

Spiel wird kurz nach Duell in Zagreb nachgeholt

Die Absage des Spiels sei in Absprache mit den örtlichen Behörden erfolgt, weil "die Bedingungen für die Austragung des Spiels nicht erfüllt" seien. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, allerdings nennt die UEFA nur zwei mögliche Optionen: am Freitag, 18. August, oder Samstag, 19. August. Damit wird aus dem Rückspiel, das wie geplant am kommenden Dienstag (15. August, 20 Uhr) in Kroatien stattfindet, das Hinspiel. Der Sieger der Paarung spielt gegen Royal Antwerp aus Belgien in den Play-offs um einen Platz in der Gruppenphase.

Für die jeweiligen Auswärtsfans ändert sich dadurch nicht viel, sie waren ohnehin zu beiden Spielen nicht zugelassen. Diese Entscheidung wird laut UEFA aufrechterhalten.

Trotz des Ausschlusses waren am Montag nach Medienberichten 150 bis 200 Hooligans über den Landweg nach Griechenland eingereist. Am Abend randalierten Dinamo-Anhänger dann in der Athener Vorstadt Nea Filadelfia, wo das Spiel in der Opap-Arena stattfinden sollte. Die Polizei verzeichnete nach eigenen Angaben 96 Festnahmen. Auch Dinamo verurteilte die Ausschreitungen mit deutlichen Worten.