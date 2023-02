UEFA-Report: Nicht nur die Gehälter wachsen wieder

Die UEFA hat am Freitag einen Report zur finanziellen Situation von 700 Erstligaklubs in Europa veröffentlicht. Er zeigt, wie sich der Fußball von der Pandemie erholt hat - und wie andere Ligen von der Premier League profitieren.

Der an diesem Freitag von der UEFA veröffentlichte Benchmarking-Report unter dem Titel "Die europäische Fußballlandschaft" analysiert die Finanzjahre von 2019 bis 2022 von 700 Erstligaklubs in Europa. Mit Blick auf Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Lage des europäischen Fußballs kommt der Report zu dem Fazit: "Die schlimmstmöglichen Szenarien mit Masseninsolvenzen und/oder schädlichen Einflüssen aus Transferzahlungen entlang der gesamten Fußballpyramide konnten aufgrund der konzertierten Bemühungen der Wettbewerbsveranstalter und anhaltender Investitionen seitens der Klubeigentümer bisher vermieden werden. Mit den wieder steigenden Einnahmen sind nunmehr nachhaltiges Kostenmanagement und die Rekapitalisierung der Bilanzen wichtiger denn je, um die Klubfinanzen zu stabilisieren."

Von den schwerwiegenden Folgen der Pandemie hat sich der Fußball erholt. Im Jahr 2022 fielen die Einnahmen (gesamt) um 4,1 Prozent höher aus als vor der Pandemie (Finanzjahr 2019). Ursächlich dafür sind im vergleichbaren Zeitraum (2019 vs. 2022) Steigerungen der Sponsoring- und kommerzielle Einnahmen um 13 Prozent. Im Merchandising betrug der Zuwachs 17 Prozent, im Sponsoring 22 Prozent. Die gestiegenen Ausschüttungen von UEFA-Einnahmen an Klubs federn den leichten Rückgang um zwei Prozent bei den nationalen TV-Einnahmen ab.

Mitten im Lockdown war unklar, in welcher Form die Pandemie das Interesse der Fans, Spiele im Stadion zu verfolgen, beeinflussen wird. Diese Sorgen waren unbegründet, denn die Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf, die während der Pandemie erheblich gelitten hatten, sind im Finanzjahr 2022 auf 93 Prozent des Niveaus vor der Pandemie zurückgekehrt, obwohl die Beschränkungen in zahlreichen wichtigen Märkten erst im Laufe des Jahres ausliefen. In Märkten, in denen Zuschauerbeschränkungen vor Beginn des Finanzjahres 2022 aufgehoben worden waren, wurden rekordträchtige Einnahmen aus dem Ticketverkauf gemeldet.

Gehälter 16 Prozent höher als vor der Pandemie

Auf der Ausgabenseite zeigt der Bericht, dass sich der Anstieg der Kosten, der sich während der Pandemie verlangsamt hatte, wieder beschleunigt. Kosten für Gehälter sind nun 16 Prozent höher als vor der Pandemie und andere Betriebs- und Finanzierungskosten steigen genau wie außerhalb des Fußballs weiter an. Die Einnahmen wachsen zwar auf ein Rekordniveau, allerdings absorbieren die Spielergehälter 54 Prozent und die Nettotransferkosten weitere 13 Prozent der angepassten Klubeinnahmen. Werden die weiteren Lohnkosten der Vereine (Management, Verwaltung usw.) addiert (16 Prozent), sind bereits 83 Prozent der Klubeinnahmen verbraucht, bevor Betriebs- und Finanzierungskosten bedient werden können. Diese Kostenverhältnisse haben sich im Vergleich zum Finanzjahr 2021 zwar verbessert, sind aber in einigen Klubs weiterhin zu unausgewogen.

Insgesamt häufen die Klubs erhebliche Verluste an

Von den 143 Klubs, die ihre Bilanzen für das Jahr 2022 bereits abgeschlossen haben, melden 40 Prozent Betriebsgewinne (2019 waren es 45 Prozent). Insgesamt jedoch eine Nettobetriebsverlustmarge von zwei Prozent. Die Transfereinnahmen dieser 143 Klubs sind zwar im Sommer 2022 gegenüber dem Sommer 2021 gestiegen, liegen aber um 32 Prozent niedriger als vor der Pandemie (über eine Milliarde Euro). Den erwähnten Betriebsgewinnen stehen teilweise gewaltige Schuldenaufnahmen anderer Klubs gegenüber. Unter dem Strich stehen für die 143 Klubs erhebliche Verluste vor Steuern in Höhe von 1,9 Milliarden Euro.

Während sich die Finanzspritzen seitens der Eigentümer seit Ausbruch der Pandemie (Finanzjahre 2020-2022) auf insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro belaufen, haben einige Klubs Schulden aufgenommen - die Bankschulden der 143 Klubs sind am Ende des Finanzjahres 2022 um 51 Prozent höher als im Finanzjahr 2019.

Transferausgaben in einem Jahr um 45 Prozent gestiegen

Die Ausgaben der europäischen Klubs von 5,7 Milliarden Euro sind ein Hinweis darauf, dass sich der Transfermarkt im Sommer-Transferfenster 2022 von der Pandemie erholt hat. Diese Ausgaben waren 45 Prozent höher als im Sommer 2021 (die von der Pandemie besonders betroffene Transferperiode). Von den fünf Topligen in Europa hat nur die Premier League mehr Geld für Transfers ausgegeben als vor der Pandemie.

Davon profitieren andere Ligen maßgeblich. So heißt es in dem Report: "Vereine, die Talente exportieren, sind mehr denn je auf die Liquidität englischer Klubs im Transfermarkt angewiesen. Diese zeichnen im Sommer 2022 für 39 Prozent der gesamten Transferausgaben verantwortlich, während mindestens ein englischer Klub wertmäßig an 46 Prozent der europäischen Transfers (Erwerb und/oder Veräußerung) beteiligt ist, sowie für 53 Prozent der gesamten Transferausgaben im Januar 2023."

Während die Transferaktivitäten im Sommer 2022 (Summe aus Erwerb und Veräußerung) in Deutschland, Frankreich und Italien zwischen 24 und 30 Prozent sowie in Spanien um 59 Prozent geringer ausfielen als im Sommer 2019 vor Ausbruch der Pandemie, nutzten einige Talentschmieden, darunter Dänemark, die Niederlande, Österreich und Portugal, die englische Liquidität und erwirtschafteten im Sommer 2022 rekordträchtige Transfereinnahmen.

Übernahmen von zunehmend mehr Investoren - Nur wenige Insolvenzen

35 Erstligisten haben 2022 die Übernahme von Mehrheitsanteilen bekanntgegeben, fünf mehr als im vorangegangen Jahr. Von den 35 Übernahmen erfolgten 16 durch einen ausländischen Investor, darunter neun aus den USA. Die Eigentümerschaft an mehreren Vereinen ist ebenfalls ein wachsender Trend in der europäischen Klubfußballlandschaft. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Klubs, die Teil einer Investition/Eigentümerschaft an mehreren Klubs sind, verfünffacht, während im Vergleich zu 2012 dreimal mehr Investoren an derartigen Strukturen beteiligt sind.

Während sich der Bericht auf den Profiklubfußball der obersten Spielklassen konzentriert, erstrecken sich die Datenbanken und Analysen des UEFA-Kompetenzzentrums auf die gesamte Pyramide. Eine jährliche Analyse der beiden obersten Spielklassen in Europa (ca. 1500 Klubs) zeigt die Widerstandsfähigkeit der europäischen Klubs im Angesicht der Pandemie. Von 2020 bis 2022 haben durchschnittlich zwölf Klubs pro Jahr Insolvenz angemeldet oder eine andere Art von Konkursverfahren eingeleitet. Dies entspricht dem Durchschnitt von elf Vereinen pro Saison in den drei Jahren vor Ausbruch der Pandemie und liegt deutlich unter dem Schnitt vor Einführung des finanziellen Fairplays (26 pro Saison zwischen 2011 und 2013). 2022 haben lediglich sieben Klubs ein Insolvenzverfahren eingeleitet - weniger als ein halbes Prozent.