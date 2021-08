UEFA meldet Ticketverkauf-Stand der Frauen-EM

2022 wird in England die Europameisterschaft der Damen stattfinden. Die Karten dafür sind so begehrt wie noch nie.

Am Mittwoch hat die UEFA den aktuellen Stand der Ticketverkäufe für das Event in England nächstes Jahr veröffentlicht. Bereits über 140.000 Fans sicherten sich ihren Platz im Stadion.

"Solche Zahlen ein Jahr vor Turnierbeginn hat es bei einer Frauen-Sportveranstaltung in Europa noch nie gegeben, und das ist erst der Anfang", freut sich Nadine Keßler, UEFA-Bereichsleiterin Frauenfußball.

In zehn englischen Stadien wird die EM stattfinden. Das Eröffnungsspiel am 6. Juli 2022 steigt im Old Trafford von Manchester, das Endspiel am 31. im Wembley-Stadion. Für letzteres wurden schon 55.000 Eintrittskarten abgesetzt.

Für die 31 Partien stehen über 700.000 Tickets zur Verfügung, welche zwischen fünf und 50 Pfund kosten (umgerechnet 5,85/58,50 Euro).