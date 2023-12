UEFA legt fest: 8 Millionen Euro für den Europameister

Am Samstagabend findet die Auslosung für die EM 2024 in Deutschland statt, zuvor hat die UEFA noch festgelegt, wie die Prämienzahlungen beim Turnier aussehen werden.

Am Samstag werden in Hamburg die Lose für die Einteilung der Gruppen bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland gezogen. Wer auf wen trifft, ist also noch fraglich, wer was bekommt beim Endturnier im kommenden Sommer steht seit Samstag fest: Die UEFA schüttet wie schon bei der vergangenen Corona-EM 2021 insgesamt 331 Millionen Euro aus.

Das Exekutivkomitee der UEFA hat noch vor der Auslosung der Vorrunde die Prämienzahlungen für die EM abgesegnet.

Schon die Teilnahme an der EM wird für jedes Land mit 9,25 Millionen Euro honoriert. Bei jedem Sieg in der Gruppenphase fließt zusätzlich eine Million Euro auf das Konto, jedes Unentschieden bringt den Teilnehmern 500 000 Euro.

Ab der K.-o.-Runde gibt es dann noch einmal einen Aufschlag. Die Qualifikation für das Achtelfinale wird mit 1,5 Millionen Euro honoriert. Wer das Viertelfinale erreicht, bekommt zusätzlich 2,5 Millionen Euro überwiesen. Die vier Halbfinalisten erhalten 4 Millionen Euro, für den Vizeeuropameister gibt es als "Trostprämie" noch einmal 5 Millionen Euro. Der kommende Europameister wird für den Titel mit 8 Millionen Euro belohnt. Der Sieger kommt im für ihn besten Fall auf insgesamt 28,25 Millionen Euro an UEFA-Prämien.

Prämien des DFB sind noch nicht bekannt

Die UEFA hat die Prämien für die EM-Teilnehmer also festgelegt, welche Prämien der DFB für die deutschen Nationalspieler vorgesehen hat, ist noch nicht bekannt. 2021 hätten die deutschen Nationalspieler im Falle des Titelgewinns jeweils 400.000 Euro erhalten. Dazu kam es aber nicht, denn das Team des damaligen Bundestrainer Joachim Löw verabschiedete sich vorzeitig im Achtelfinale (0:2 gegen Gastgeber England).