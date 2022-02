UEFA-Koeffizient: Frankreich auf eins und stark wie nie, aber ohne Deutschland zu bedrohen

In der aktuellen Europapokal-Saison schneiden die Teams der Ligue 1 überraschenderweise am besten ab. Die vier CL-Startplätze der Bundesliga gefähren sie jedoch noch bei Weitem nicht.

Stärker als in dieser Saison traten die französischen Mannschaften im Europapokal noch nie auf, obwohl die Spielzeit natürlich noch lange nicht abgeschlossen ist. Nach den Siegen in dieser Woche von PSG in der Champions League gegen Real Madrid (1:0) und von Marseille im Conference-League Play-Off-Hinspiel gegen Qarabag (3:1) stehen sie aktuell bei 15,083 Punkten - und damit besser als in der bisherigen Rekordsaison 2009/10, als sie exakt 15 Punkte sammelten, vor allem dank des CL-Viertelfinals zwischen Lyon und Bordeaux.

Der Grund: In dieser Spielzeit ist die Ligue 1 auf europäischem Boden wieder mehr als nur PSG, die selbst zuverlässig abliefern. So steht auch Meister Lille im Achtelfinale der Champions League. In der Europa League gewannen zudem Lyon und Monaco ihre Gruppe souverän, einzig Marseille scheiterte mit Rang 3 - und hat jetzt Titelchancen in der Conference League. Damit wurde Portugal, die im August 2021 kurzzeitig an Frankreich vorbeigezogen waren, vorerst wieder mit rund fünf Punkten abgehängt.

Vier CL-Starter der Bundesliga nicht gefährdet, trotz Platz 6 in 2021/22

Auch wenn die laufende Europapokal-Saison noch lange nicht vorbei ist: Die deutschen Vereine liegen bisher nur auf Rang 6 mit 12,071 Punkten (siehe Übersicht). Insgesamt besser als Bayern München, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und Union Berlin waren die Mannschaften aus Italien, Spanien, den Niederlanden, England und eben Frankreich, die zudem mindestens noch ein Team mehr als die fünf Bundesligisten im Rennen haben (Spanien als einziges sogar 7).

Der Vorsprung der Bundesliga, Vierter in der Übersicht der UEFA-Fünfjahreswertung, auf das fünftplatzierte Frankreich schmolz so bisher um 3,012 Punkte - beträgt aber immer noch rund 15 Punkte. Und so muss sich Deutschland vorerst keine Sorgen darum machen, in naher Zukunft nur noch drei oder zweieinhalb sichere Starter in der Champions League zu haben.

