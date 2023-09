UEFA gibt Auslosungstermin für Nations-League-Gruppen für 2024/25 bekannt

Am Dienstag tagte das UEFA-Exekutivkomitee in Zypern. Neben einem lockeren fußballerischen Auftakt wurden auch einige Entscheidungen getroffen.

Am Morgen stand bei der UEFA-Exekutivkomiteesitzung in Zypern im Alphamega-Stadion in Limassol eine Schulfußball-Veranstaltung auf dem Programm. Dort kickten neben UEFA-Präsident Aleksander Ceferin unter anderem auch Nadine Keßler (Abteilungsleiterin für den Frauenfußball bei der UEFA) sowie weitere Größen des internationalen Fußballs wie etwa Luis Figo oder Darijo Srna mit Mädchen und Jungen örtlicher Schulen. Danach ging es um Entscheidungen.

Neben dem Spielort des UEFA-Supercups (Warschau) vergab die UEFA auch zahlreiche EM-Endrunden im Nachwuchsbereich.

Außerdem gab es noch eine Ankündigung: Der nächste UEFA-Kongress findet am 8. Februar 2024 nicht in Madrid, sondern in Paris statt. Dort werden die Gruppen der kommenden Nations-League-Saison 2024/25 gezogen. Die letzte Austragung gewann Spanien mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr den Wettbewerb auch für Frauen-Nationalteams. Deutschland hatte am Freitag den Auftakt gegen Dänemark mit 0:2 verloren.