UEFA gewährt Österreich im Europacup Stehplätze im Stadion

Die österreichischen Fußballfans dürfen sich in der kommenden Saison auf Stehplätze im Europacup freuen. Das gab die UEFA am Mittwoch bekannt.

In Österreich dürfen ab der kommenden Saison auch im Europacup Stehplatz-Tickets verkauft werden. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit. Der ÖFB ist dann einer von insgesamt zehn Verbänden, denen ein Stehplatzkontingent bei Spielen im Europacup gewährt wird. Diese Erlaubnis soll sowohl Heim- als auch Auswärtssektoren mit Stehplatzinfrastruktur umfassen.

Neben Österreich erhalten auch die Niederlande, Portugal, Belgien und Schottland die "Stehplatz-Erlaubnis". In den vergangenen Jahren hatten mit Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien bereits fünf Nationen diese Genehmigung inne. Die Stehplatztribünen sollen "in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen" genutzt werden dürfen. Grund für die Erweiterung seien "positive Ergebnisse in Deutschland, Frankreich und England" in den vergangenen Jahren gewesen.

Eintrittskarten sollen "erschwinglich" bleiben

Die Organisation "Football Supporters Europe", kurz FSE, begrüßt die Entscheidung der UEFA. Durch Stehplätze in den Stadien verbessere sich die Erfahrung für die Fans, außerdem würden dadurch "Eintrittskarten für Spiele erschwinglich bleiben".

Bis zu fünf rot-weiß-rote Klubs sind in der kommenden Saison in der Gruppenphase von europäischen Bewerben vertreten. Der SK Sturm ist fix für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert, die Grazer werden ihre Heimspiele aller Voraussicht nach in Klagenfurt bestreiten. Ebenfalls die Chance auf die Königsklasse hat Vizemeister Red Bull Salzburg, der aber erst die Qualifikation überstehen muss. In der Europa-League-Qualifikation gehen der LASK und Rapid an den Start. Die Chance auf einen fünften Startplatz haben entweder die Wiener Austria oder der TSV Hartberg, die sich noch im österreichischen Europacup-Play-off gegenüberstehen.