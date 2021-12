UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga schlechteste der vier Top-Nationen

Die deutschen Klubs haben in der UEFA-Fünfjahreswertung nicht allzu viele Punkte sammeln können. Anlass zur Sorge bereitet das aber nicht.

Am letzten Spieltag der Champions-League-Vorrunde gab es nur 3,285 Punkte - das schlechteste Ergebnis der "Big Four" (England 4,142, Spanien 3,857, Italien 3,286).

Zum Abschluss der Gruppenphase zählen nicht nur die Ergebnisse, es werden auch Bonuspunkte vergeben. So kassierten die Bayern vier Extra-Zähler für das Erreichen des Achtelfinales, aus England, Spanien und Italien zogen im Vergleich mehr Klubs in die K.-o.-Runde ein. Zudem können Wolfsburg und Union Berlin nach ihrem Ausscheiden keine Punkte mehr sammeln - in Italien, nur hauchdünn vor Deutschland, betrifft das nur die AC Mailand.

In der Europa League und der Conference League gibt es im Gegensatz zur Champions League noch eine Zwischenrunde. Hier könnten deutsche Vertreter noch Punkte sammeln.

Auffällig ist in dieser Saison der Höhenflug der Niederlande, die als Tabellensiebter bereits mehr Punkte ergattert haben als Spitzenreiter England. Schottland und Russland haben die Plätze neun und zehn getauscht.

Kein Grund zur Panik - auch wegen der Saison 2017/18

Die Fünfjahreswertung allein entscheidet darüber, wie viele Europapokal-Teilnehmer ein Verband in den verschiedenen Wettbewerben stellen darf. Und dabei ist es für die Topnationen letztlich egal, ob sie Erster oder Vierter sind - nur Platz fünf wollen sie tunlichst vermeiden. Während die ersten Vier jeweils vier direkte Champions-League- und drei Europa-League-Teilnehmer stellen dürfen, stehen dem Fünften insgesamt "nur" sechs Plätze zu: zwei in der CL-Gruppenphase, einer in der CL-Qualifikation, drei in der Europa League.

Noch ist der Abstand auf den ungeliebten fünften Rang für Deutschland ausreichend, um nicht in Panik zu verfallen - zumal in der kommenden Saison ein besonders schlechtes Ergebnis (Saison 2017/18, 9,857 Punkte) wegfallen wird.

Die UEFA-Fünfjahreswertung, Stand 10.12. (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze 2023/24)

1. England: 20,071 (Saison 2017/18) / 22,642 (18/19) / 18,571 (19/20) / 24,357 (20/21) / 14,142 (21/22) / 99,783 (Gesamt)

2. Spanien 19,714 / 19,571 / 18,928 / 19,500 / 12.142 / 89,855

3. Italien 17,333 / 12,642 / 14,928 / 16,285 / 11,714 / 72,902

4. Deutschland 9,857 / 15,214 / 18,714 / 15,214 / 11,785 / 70,784

5. Frankreich 11,500 / 10,583 / 11,666 / 7,916 / 13,750 / 55,415

6. Portugal 9,666 / 10,900 / 10,300 / 9,600 / 9,583 / 50,049

7. Niederlande 2,900 / 8,600 / 9,400 / 9,200 / 14,200 / 44,300

8. Österreich 9,750 / 6,200 / 5,800 / 6,700 / 9,400 / 37,850

9. Russland 12,600 / 7,583 / 4,666 / 4,333 / 5,100 / 34,282

10. Schottland 4,000 / 6,750 / 9,750 / 8,500 / 5,100 / 34,100