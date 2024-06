UEFA ermittelt wegen rassistischen Vorkommnissen bei England-Spiel

Die UEFA hat Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen rassistischen Vorfalls beim Spiel zwischen den Three Lions und Serbien (1:0) aufgenommen. Noch hält sich der Verband aber bedeckt.

In einer Mitteilung bestätigte die UEFA lediglich, dass der UEFA-Ethik- und Disziplinarinspektor eine Untersuchung wegen eines angeblich diskriminierenden Verhaltens durchführe. Wie englischen Medien berichten, handelt es sich dabei um rassistische Ausfälle während des EM-Gruppenspiels zwischen England und Serbien, die sich gegen Spieler der Three Lions gerichtet haben sollen. Konkret soll ein Zuschauer Affenlaute in Richtung der englischen Spieler nach deren 1:0, das Jude Bellingham erzielt hatte, gemacht haben.

Weder die Mannschaft noch der englische Verband haben sich im Nachgang beschwert oder Vorfälle zur Anzeige gebracht. Die UEFA habe jedoch in allen Stadien Beobachter, die speziell auf solche Vorkommnisse achten sollen. Der betreffende Fan sei trotz Anwesenheit von Polizei und Ordnern allerdings nicht verhaftet oder aus dem Stadion entfernt worden.

Ermittlungen auch gegen Albanien

Darüber hinaus führt die UEFA ein weiteres Verfahren gegen Serbiens Fußballverband FFS, weil aus dem Bereich des serbischen Anhangs Gegenstände auf das Feld geworfen worden sind. Gefragt ist nun die die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer, deren Entscheidung werde aber erst zu gegebener Zeit erfolgen.

Bereits am Sonntag hatte der Verband Untersuchungen nach dem Spiel der albanischen Mannschaft gegen Italien in Dortmund aufgenommen, das am Samstag stattgefunden hat. Beim 1:2 gegen den Titelverteidiger hatten albanische Fans eine Rauchbombe gezündet. Außerdem wurden einige verbotene "Großalbanien-Flaggen" auf der Tribüne gezeigt - und ein Fan mit Fahne der vermeintlichen Underdogs war in der Schlussphase auf das Feld gerannt und hatte für damit für eine Spielunterbrechung gesorgt.

