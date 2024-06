UEFA "erlöst" Siebert - Zwayers Wiedersehen mit CR7

Daniel Siebert erhält am Samstag nach langem Warten seinen ersten Einsatz bei der Heim-EM - Schiedsrichter-Kollege Felix Zwayer bereits seinen zweiten. Auch Szymon Marciniak lässt die UEFA nicht länger zappeln.

Am zweiten Tag der EM 2024 waren sie noch im selben Team, am kommenden Samstag sind Daniel Siebert und Felix Zwayer nun getrennt gefordert: Siebert wurde von der UEFA für das Aufeinandertreffen zwischen Georgen und Tschechien am kommenden Samstag (15 Uhr) in Hamburg nominiert, Zwayer darf drei Stunden später in Dortmund das Duell zwischen der Türkei und Portugal leiten.

Für Siebert endet das Warten auf den ersten Turniereinsatz als Hauptschiedsrichter damit am neunten Tag. Der 40 Jahre alte Berliner hatte bei Italiens 2:1-Auftaktsieg gegen Albanien am vergangenen Samstag als Vierter Offizieller fungiert, als Zwayer auf dem Platz eine solide Leistung bot (kicker-Note 3).

Während Zwayer seine erste EM erlebt, hatte Siebert bereits 2021 drei Einsätze gesammelt (kicker-Notenschnitt 2,33), darunter das Achtelfinale zwischen Wales und Dänemark (0:4). Bei der WM 2022 ließ ihn die FIFA nur zweimal ran, wobei er sich beim Gruppenspiel zwischen Ghana und Uruguay (0:2) den Ärger der Südamerikaner zuzog. Weil er sich auch danach national wie international einige fehlerhafte und unglückliche Auftritte leistete und sowohl 2022/23 als auch 2023/24 nur in je zwei Gruppenspielen der Champions League eingesetzt wurde, kam seine Nominierung für die Heim-EM eher überraschend.

Marciniak als Letzter dran - Unter Zwayers Leitung glänzte CR7 zuletzt

Nur Szymon Marciniak (Polen), der sich im diesjährigen Champions-League-Halbfinalrückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern einen späten Aussetzer geleistet hatte, erlebt wie Siebert erst am Samstag - bei Belgien gegen Rumänien (21 Uhr) - seine Turnier-Premiere. Damit hat die UEFA die anerkannte Spitzenkraft, die beispielsweise das WM-Finale 2022 exzellent leitete, ganz schön lange zappeln lassen. Fünf der übrigen 17 Referees haben bis zum Samstag gar schon ihren zweiten Einsatz zugewiesen bekommen.

Darunter Zwayer, auf den in Dortmund ein Wiedersehen mit Cristiano Ronaldo zukommt. Beim letzten im Herbst 2021 hatte CR7 Manchester United zu einem Last-Minute-2:1-Sieg über Villarreal in der Königsklasse geschossen. Ein Jahr zuvor traf der Portugiese unter Zwayers Augen im Achtelfinale sogar doppelt für Juventus Turin - das gegen Olympique Lyon dennoch ausschied.