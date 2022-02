UEFA-Entschluss: Spartak Moskau muss ausweichen

Neben der Verlegung des Champions-League-Endspiels hat die UEFA an diesem Freitag noch eine zweite weitreichende Entscheidung getroffen: Ukrainische und russische Teams müssen ihre Spiele auf neutralem Boden austragen. Das betrifft in erster Linie Spartak Moskau.

Mit einem 1:0 bei Legia Warschau hat sich Spartak Moskau im Dezember den Sieg in der Europa-League-Gruppe C gesichert. Die Russen ließen die SSC Neapel und Leicester City hinter sich und sind nun der einzig verbliebene Klub im Europapokal, der von jenem Entschluss betroffen ist, den die UEFA an diesem Freitag gefasst hat: Nach dem Kriegsbeginn müssen ukrainische und russische Teams sowie beide Verbände ihre Heimspiele in UEFA-Wettbewerben auf neutralem Boden austragen.

Diese Vorschrift gilt "bis auf Weiteres", allerdings nicht mehr für Zenit St. Petersburg. Der Tabellenführer der russischen Premier Liga hatte sich zwar als Gruppendritter in der Königsklasse für die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League qualifiziert, musste dort aber nach zwei Duellen Betis Sevilla den Vortritt lassen (2:3, 0:0).

Schachtar Donezk schied in der Champions League als Schlusslicht aus, Dynamo Kiew ebenso. In der Europa-League-Gruppenphase hatte sich Lokomotive Moskau verabschiedet, in der Europa Conference League Sorja Luhansk.

Welchen Entschluss fasst die FIFA?

Welche Konsequenzen Russlands Invasion für die WM-Play-offs hat, ist noch offen, da die zuständige FIFA bislang noch keine Entscheidung getroffen hat. Laut derzeitigem Spielplan werden die Entscheidungsspiele Ende März ausgetragen. Russland soll in einem Heimspiel auf Polen treffen, die Auswahl der Ukraine ist in Schottland zu Gast.