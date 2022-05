UEFA-Entscheidung: EM-Finale 2024 findet in Berlin statt

Die Frage nach dem Finalort für die EM 2024 hieß: Berlin oder München? Nun hat die UEFA eine Entscheidung getroffen - und die Hauptstadt zum Final-Ausrichter gemacht.

Das entschied das Exekutivkomitee der UEFA auf seiner Sitzung am Dienstag in Wien. Dass die Wahl auf die deutsche Hauptstadt fiel, war keine allzu große Überraschung, Berlin galt als eindeutiger Favorit in dieser Hinsicht. München erhält nun den Zuschlag für das Eröffnungsspiel. Die Aufteilung erinnert damit an die WM 2006.

Damals sah das Olympiastadion in Berlin das Finale zwischen Frankreich und Italien, ist seit 1985 das "deutsche Wembley" bei der Austragung des DFB-Pokalendspiels und darf sich in etwas mehr als zwei Jahren auf das EM-Finale des Turniers in Deutschland freuen.

Der vollständige Spielplan der EM 2024 zum Durchklicken

Das Turnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 statt - neben Berlin und München rollt der Ball in acht weiteren Stadien: Hamburg, Frankfurt, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart.

Cluster-Aufteilung in der Vorrunde

In jeder der zehn Arenen wird mindestens ein K.-o.-Spiel stattfinden. Die beiden Halbfinals werden in Dortmund und München ausgetragen.

"Aus Gründen der Nachhaltigkeit", wie die UEFA mitteilt, wurden die Spielorte in drei Cluster aufgeteilt: Berlin, Hamburg und Leipzig bilden das Cluster "Nord/Nord-Ost", Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen und Köln das Cluster "West" und München, Stuttgart sowie erneut Frankfurt das Cluster "Süd". Jede Vorrundengruppe soll sich über maximal zwei Cluster erstrecken, um die Reisedistanzen zwischen den Spielen nicht zu groß werden zu lassen.