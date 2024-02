"UEFA braucht frisches Blut": Präsident Ceferin steht 2027 nicht zur Wiederwahl

Am Donnerstag beschloss die UEFA eine umstrittene Statutenänderung zugunsten von Aleksander Ceferin - doch dieser will davon keinen Gebrauch machen. 2027 steht der Präsident nicht zur Wiederwahl.

Das sagte Ceferin am Donnerstag nach dem Kongress in Paris. "Ich habe schon vor sechs Monaten entschieden, 2027 nicht mehr anzutreten. Die UEFA braucht frisches Blut und ich möchte nicht mehr so lange von meiner Familie getrennt sein", begründete Ceferin seinen Schritt. Seine Familie habe es zuerst gewusst, er könne beruhigt in den Spiegel schauen, sagte Ceferin.

Ich bin müde von COVID, müde von zwei Kriegen, von Nonsens-Projekten wie der sogenannten Super League. Aleksander Ceferin

Konkret haben auch die Problembereiche der vergangenen Jahre Ceferin offenbar massiv ausgelaugt: "Ich bin müde von Covid, müde von zwei Kriegen, von Nonsens-Projekten wie der sogenannten Super League."

Dass er die Versammlung in der französischen Hauptstadt trotz seiner schon länger gehegten Absichten im Unklaren ließ, begründete der Slowene auf seine Art. "Ich wollte den Kongress im Vorfeld nicht beeinflussen. Es hat mich amüsiert, diese Hysterie zu verfolgen."

Die Ankündigung seiner Nicht-Kandidatur kam für alle in Paris und im Fußball überraschend, denn wenige Minuten vor Ceferins Statement hatten die Delegierten den Weg für eine weitere Amtszeit Ceferins bis 2031 freigemacht. Dann wäre der 2016 gewählte Ceferin 15 Jahre an der Spitze des mächtigen Verbandes gestanden.

Auch der DFB stimmte für umstrittene Statutenänderung

In den vergangenen Monaten war teils hitzig über die Statutenänderungen diskutiert worden. Der frühere Profi Zvonimir Boban, seit Jahren enger Berater von Ceferin, trat aus Protest von seinem hochrangigen Posten in der UEFA zurück.

Seitens des DFB wurde die Statutenänderung - ein Vorhaben des 56-jährigen UEFA-Präsidenten - unterstützt. Beim Kongress stimmten bei einer Enthaltung nur drei von 55 Nationalverbänden gegen eine Abstimmung über verschiedene Statutenänderungen en bloc. Dadurch gab es keine tiefer gehende Debatte über die einzelnen Statuten. Die Änderungen selbst wurden mit großer Mehrheit angenommen.