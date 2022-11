UEFA bekräftigt Ablehnung einer Super League

Die UEFA hat ihre ablehnende Haltung gegen eine neue Super League nach einem Gipfeltreffen in der Schweiz erneut bekräftigt.

"Im Einklang mit der Einheit des europäischen Fußballs haben die UEFA und die beteiligten Akteure erneut einstimmig die Begründung für Projekte wie die European Super League zurückgewiesen", teilte der Dachverband am Dienstag mit. Das Treffen war demnach von A22 Sports Management mit dem deutschen Chef Bernd Reichart angefragt worden, das die Gründung einer Super League weiter forciert.

DFL-Chefin Donata Hopfen, der frühere Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie dessen Nachfolger Oliver Kahn und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke nahmen laut UEFA-Angaben ebenfalls teil. "Der europäische Fußball wird weiterhin fest zusammenstehen für die positive zukünftige Entwicklung des Fußballs und der Gesellschaft", teilte die UEFA mit.

Das Super-League-Projekt mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Juventus Turin an der Spitze war in seiner Ursprungsform im April 2021 gescheitert. Mitte Oktober hatten die Macher einen neuen Anlauf genommen. Der frühere RTL-Deutschland-Chef Reichart ist ein Gesicht der Kampagne. "Es war gut, sich mit der UEFA zu treffen, und wir freuen uns, dass sie unserer Einladung zu einem offenen Austausch gefolgt ist", sagte Reichart.

Gesprächsatmosphäre war wohl angespannt

"Dies ist ein wichtiges Signal an Klubs und Fans in ganz Europa, dass wir Diskussionen brauchen und diese willkommen sind". Gespräche in den vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass "die Fußballgemeinde zukunftsorientiert diskutiert und konkrete Ideen für Veränderungen hat".

Allerdings sei die Gesprächsatmosphäre angespannt gewesen. "Ich bin Gastgeber, ich mache hier die Regeln, ich bestimme, wann sie sprechen dürfen", sagte Aleksander Ceferin laut Medienberichten. Statt des ursprünglich beantragten Face-to-Face-Austauschs mit dem UEFA-Präsidenten seien rund 30 Personen anwesend gewesen.

Die UEFA, die mit der Champions League den derzeit wichtigsten internationalen Klubwettbewerb organisiert, hatte bereits 2021 massiven Widerstand geleistet. Von den zunächst zwölf Top-Klubs, die eine Abspaltung angestrebt hatten, zogen sich neun innerhalb weniger Stunden wieder zurück. Deutsche Vereine gehörten nicht zu den Gründungsmitgliedern.

Die Hoffnungen von A22 richten sich vor allem auf das für März 2023 erwartete Urteil am Europäischen Gerichtshof, wo die Rechtmäßigkeit der Monopolstellung der UEFA geprüft wird.