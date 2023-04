Üble Mischung in Bochum: Handgemenge, Sperre, sportlicher Frust

Mit einer über weite Strecken mäßigen Vorstellung verpasste der VfL Bochum einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Nach dem Spiel kam es zu Tumulten, demnächst fehlt ein Schlüsselspieler.

Es war ein rundum gebrauchter Tag für den VfL Bochum, dieser Ostersonntag. Mit einem Sieg hätten die Gastgeber den VfB auf neun Punkte distanzieren können, so erwiesen sich die Gastgeber als sportlicher Aufbaugegner für den zuvor Tabellenletzten.

"Wir hatten nicht den Zugriff, wie wir uns das vorgestellt haben, wir haben vor allem schlecht verteidigt", kritisierte Trainer Thomas Letsch. Nicht zum ersten Mal sprach er die "Art und Weise" an, "wie wir Tore kassieren", das ist offensichtlich viel zu leicht.

Hinzu kam das vor allem in der ersten Halbzeit sehr stupide Anrennen: "Wir waren viel zu mutlos und haben es viel zu häufig mit langen Bällen gegen diese drei Schränke in der Stuttgarter Abwehr versucht", so Letsch.

Kapitän Losilla fehlt in Köpenick

Knackpunkt war die Phase kurz nach dem 1:1 durch den Elfmeter von Kevin Stöger, als sogar die Möglichkeit bestand, "das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", wie Letsch ausführte. Mit zwei schnellen Gegentreffern aber setzte der VfB dann ein deutliches Zeichen, am Ende reichte es nur noch zu einer Resultats-Verbesserung.

Äußerst hektisch wurde es dann zunächst in der Nachspielzeit vor der Bochumer Bank; Auslöser war ein Zweikampf zwischen Danilo Soares und Stuttgarts Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Es gab leichte Tumulte, verwarnt wurde unter anderem Anthony Losilla; eine Gelbe Karte mit Folgen: Beim nächsten Spiel am kommenden Sonntag in Köpenick gegen Union Berlin wird der Bochumer Kapitän also fehlen.

Und schließlich kam es auf dem Gang in die Kabine auch noch zu einem Handgemenge. Offenbar wurde Manuel Riemann von einer kleinen Fangruppe, die sich in etwa hinter der Bochumer Bank postiert hatte, massiv beleidigt. Plötzlich rannte der Bochumer Torhüter Richtung Tribüne, zog sich hoch und stand auf einmal Kopf an Kopf mit einem Fan.

Manchmal fahren wir irgendwohin und ich sehe dann Väter, die ihre Kinder dabei haben und die uns die Mittelfinger zeigen. Da frage ich mich: Wo sind wir eigentlich? Thomas Letsch

Mitspieler und Ordner gingen dazwischen und verhinderten eine handfeste Rauferei. Wohltuend jedenfalls ordnete Thomas Letsch dieses Geschehen ein, ohne ganz speziell auf diese Szene einzugehen. "Es ist schließlich ein gesellschaftliches Problem", so der Bochumer Trainer. "Wenn es körperlich wird, das geht natürlich gar nicht, und wir müssen uns sicher auch nicht persönlich beleidigen lassen, wenn mal etwas schiefläuft."

Generell wundere sich der Trainer über den wenig respektlosen Umgang miteinander. "Manchmal fahren wir mit dem Bus irgendwohin und ich sehe dann Väter, die ihre Kinder dabei haben und die uns die Mittelfinger zeigen. Da frage ich mich: Wo sind wir eigentlich?"

Am späten Sonntagabend reagierte auch noch der VfL mit einem Appell und der klaren Aufforderung: "Wenn wir im Abstiegskampf bestehen wollen, geht es nur gemeinsam." Und konkret zum Fall Riemann: "Nach dem Spiel kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einzelnen Zuschauern und unserem Torwart", so der Verein. "Der wurde schon während des Spiels, insbesondere nach Abpfiff, von diesen Zuschauern massiv und auf nicht tolerierbare Weise beleidigt, es kam zur Konfrontation." Und weiter: "Das rasche Eingreifen der Sicherheitskräfte verhinderte eine Eskalation der Situation, die Provokateure wurden isoliert und identifiziert. Die Auswertung des Vorfalls läuft bereits."