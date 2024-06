"Überzeugt": SVWW verlängert mit Farouk

Amin Farouk bleibt dem SV Wehen Wiesbaden erhalten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitliga-Absteiger verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

18 Spiele hat Amin Farouk bereits für Wiesbaden in der 3. Liga bestritten. Beim einjährigen Intermezzo in der 2. Bundesliga kam kein weiterer Einsatz für das SVWW-Eigengewächs dazu, das im ersten Halbjahr 2023 noch Spielpraxis sammeln sollte und daher auf Leihbasis für den FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest unterwegs war - verletzungsbedingt nur sieben Spiele, zumindest traf der Mittelfeldspieler einmal für den FSV.

Nun hat Farouk, obwohl er ohne weiteren Einsatz in der vergangenen Saison geblieben ist, in Wiesbaden seinen auslaufenden Vertrag verlängert. "Wir alle sind überzeugt davon, dass Amin bei uns weitere wichtige Schritte in seiner noch jungen Karriere machen wird", so Uwe Stöver, Sportgeschäftsführer bei den Rot-Schwarzen, über den 20-Jährigen.

Dem garantiert er weiter umfassende Begleitung und Unterstützung, "die für ein Talent von Wichtigkeit sind".

"Ich bin schon lange beim SVWW", meinte Farouk, der seit 2014 in Wiesbaden spielt und 2021 seinen ersten Profivertrag beim Drittligisten unterschrieben hat. Er fühle sich "hier sehr wohl, dementsprechend glücklich bin ich über das Vertrauen in mich. Jetzt freue ich mich auf den Saisonstart und die kommenden Herausforderungen."