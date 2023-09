"Übertrifft alles, was ich erlebt habe": Southgate schimpft über Behandlung von Maguire

Bei Englands 3:1-Erfolg in Schottland wird Harry Maguire von den gegnerischen Fans bei fast jedem Ballkontakt verhöhnt. Nationaltrainer Gareth Southgate verortet das Problem im eigenen Land und verurteilt die "lächerliche Behandlung" seines Verteidigers.

"Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wurde wie er", sagte ein aufgebrachter Southgate am Dienstagabend nach dem Spiel im Hampden Park. Maguire war nach der Pause für den angeschlagenen Marc Guehi eingewechselt worden.

Die schottischen Fans verhöhnten den 30-Jährigen in der Folge konsequent, bejubelten jeden gelungenen Pass des Innenverteidigers sarkastisch. Dass Maguire in seinem 59. Länderspiel ein Eigentor unterlief, als er den Ball nach Flanke von Andy Robertson ins eigene Netz abfälschte, machte die Sache nicht besser.

Das ist eine Konsequenz daraus, wie lächerlich er über einen langen Zeitraum behandelt wird. Es ist ein Witz. Gareth Southgate

Nachdem 3:1-Erfolg seines Teams, bei dem Harry Kane nach Zuspiel von Jude Bellingham den Schlusspunkt setzte, war Southgate sichtlich aufgebracht. "Aus Sicht der schottischen Fans verstehe ich es. Darüber, was sie getan haben, beschwere ich mich überhaupt nicht", sagte Southgate, der seine Kritik explizit auch nicht auf den eigenen Anhang bezog. "Aber das ist eine Konsequenz daraus, wie lächerlich er über einen langen Zeitraum behandelt wird. Es ist ein Witz. Nicht von den schottischen Fans, aber von unseren Kommentatoren, Experten oder was immer sie sind. Sie haben etwas erschaffen, das alles übertrifft, was ich bislang erlebt habe."

Bei seinem Verein Manchester United durchlebt Maguire eine schwere Zeit. Die Kapitänsbinde wurde ihm zu Saisonbeginn entzogen, ein Sommerwechsel (West Ham United war im Gespräch) kam nicht zustande. Beim 1:3 bei Arsenal war Maguire zuletzt als Einwechselspieler zu seinen ersten Einsatzminuten der Saison gekommen - auch das war von den gegnerischen Fans bejubelt worden.

Zu den "Three Lions" wurde Maguire von Southgate weiterhin berufen. "Im zweiterfolgreichsten England-Team seit Jahrzehnten war er für uns ein absoluter Eckpfeiler", betonte der 53-Jährige. "Die Widerstandsfähigkeit, die er jedes Mal zeigt, wenn er auf den Platz geht, ist unglaublich. Er ist ein Top-Spieler und wir unterstützen ihn alle."