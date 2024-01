Übertragungen inklusive: WOW wird Namenspartner der Virtual Bundesliga

WOW, die Streaming-Plattform des Fernsehsenders "Sky", wird neuer Namenspartner der Virtual Bundesliga. Damit einher geht ein "umfangreiches Rechtepaket" - Übertragungen inbegriffen.

Die künftige Partnerschaft bestätigte der Fernsehsender am Montagvormittag in einer Pressemitteilung, die zudem Auskunft über das Ausmaß der Kooperation gab. "WOW tritt ab sofort mit einem Partnerlogo auf allen digitalen Kommunikationsplattformen der WOW Virtual Bundesliga (VBL) sowie im Rahmen aller Offline-Events der VBL und ihrer Wettbewerbsteile in Erscheinung", lautete die folgerichtige Konsequenz der Zusammenarbeit.

VBL im "Sky"-Programm?

Spannender ist derweil, dass sich der Streaming-Anbieter auch Rechte gesichert hat, die über die bloße Benennung des Wettbewerbs hinaus gehen. "Ausgewählte Broadcasting-Segmente sowie Content-Formate des von der DFL organisierten eFootball-Wettbewerbs" werde WOW künftig präsentieren, das als Namensgeber der Liga auf das Finanzunternehmen bevestor folgt.

Gibt es die Spieltage der VBL also zukünftig auf WOW zu sehen? Zunächst liege der Fokus der DFL weiterhin "vor allem auf offiziellen VBL-Accounts bei den Social-Media- und Streaming-Plattformen" und Kanälen der teilnehmenden Klubs, wie ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga kicker eSport mitteilte. Zukünftig könnte sich das allerdings ändern: "Dies schließt aber ausdrücklich nicht die lineare oder digitale Distribution auf anderen Plattformen oder Sendern aus." Mit WOW habe man schließlich "in der digitalen Distribution von Premium-Sport einen sehr geeigneten Partner" gefunden.

Schnittstelle zwischen Gaming und Live-Sport

Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland, betonte, dass "Gaming und eSports für unsere Zielgruppe eine hohe Relevanz haben", weshalb WOW bereits jetzt "die passenden Streaming-Inhalte" für diese Zielgruppe böte. Darunter Serien wie "The Last of Us" oder "Halo", die auf Videospielen basieren. Mit der VBL soll nun die Schnittstelle zum Zugpferd Live-Sport bedient werden. "Wir werden unser Streaming-Angebot von WOW jetzt auch im eSports-Segment noch bekannter machen."

Ähnlich äußerte sich auch der Head of Virtual Bundesliga der DFL, Jörg Höflich. "Sky", respektive WOW, seien Partner, "die eine sehr hohe Affinität zum Fußball haben und langjähriger Partner der DFL sind". Genau diese Kombination aus "Zielgruppen- und Marken-Fit" habe die DFL in der Welt der digitalen Medienangebote "explizit gesucht" - und nun gefunden.