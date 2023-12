Beim Fußball gibt es eine Vielzahl an Tricks, um den Gegenspieler zu verwirren oder zu täuschen. Der Übersteiger gehört zu den beliebtesten Fußballtricks.

Was ist ein "Übersteiger"?

Im Fußball bezeichnet ein "Übersteiger" einen Trick zur Verwirrung und Täuschung eines Abwehrspielers oder Torwarts der gegnerischen Mannschaft. Dabei wird der Fuß über den Ball in eine Richtung bewegt, um mit dieser Finte den Gegenspieler zu "verladen". Nicht nur sprichwörtlich erwischt der Verteidiger den Stürmer dann auf dem falschen Fuß.

Wie funktioniert der Übersteiger?

Der Spieler führt abwechselnd seinen linken oder rechten Fuß um den Ball, ohne diesen zu berühren. Je schneller er dies tut und umso mehr der Oberkörper in die Bewegung mit eingebunden ist, desto effektiver ist der Trick.

Was ist das Ziel des Übersteigers?

Der Abwehrspieler soll dazu gebracht werden, bei den Bewegungen des Spielers "mitzugehen" und läuft daher Gefahr, dem ballführenden Angreifer eine Seite zu öffnen, sodass dieser ihn problemlos passieren kann. Um den Trick perfekt auszuführen, benötigt der Spieler eine gute Koordination und hohe Geschwindigkeit.

Wann ist der Übersteiger sinnvoll?

Der Übersteiger gehört zu den am meisten ausgeführten Tricks im Fußball, da er leicht umzusetzen ist. Am effektivsten ist der Übersteiger bei sehr hoher Geschwindigkeit, denn dann muss der Abwehrspieler entsprechend schnell reagieren. Oftmals wenden Spieler auf den Außenbahnen den Trick an, um den Verteidiger zu überwinden und den Weg in Richtung Tor zu suchen.