Übersicht: Die Kader der Vereine aus der 1. Handball-Bundesliga

18 Vereine starten in der kommenden Saison in der Daikin HBL, der stärksten Liga der Welt, aber wie sehen die Personalplanungen der Topklubs aus? Wir haben in den vergangenen Wochen die Kader unter die Lupe genommen, diese Übersicht ist praktisch "das erste Saisonheft" für die neue Spielzeit.

Ivan Martinovic ersetzt Niclas Kirkelökke bei den Rhein-Neckar Löwen IMAGO/Eibner