Übersicht: Die Handballer des Jahres in Deutschland

Seit 1978 wird in einer Umfrage der Handballwoche der Handballer des Jahres ermittelt. Rekordsieger ist Andreas Thiel mit sieben Auszeichnungen. In diesem Jahr finden Umfrage und Ehrung erstmals bei den German Handball Awards statt. Gesucht wird der Nachfolger von Johannes Golla.

Bei der ersten Wahl im Jahr 1978 ging die Auszeichnung an Heiner Brand, es folgten Manfred Hofmann und Arno Ehret, bevor Erhard Wunderlich mit der Wahl sowohl 1981 wie auch 1982 die erste Titelverteidigung startete. Es folgte eine Sechser-Serie von Andreas Thiel, die lediglich 1988 von Jochen Fraatz unterbrochen wurde, der 1991 - nach dem sechsten Sieg von Thiel und einem von Stefan Hecker - 1991 seine zweite Auszichnung erhielt.

1992 folgte mit Mikael Källman der erste Sieger, der nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt war, bevor Andreas Thiel mit der siebten Auszeichnung seine Dominanz in dieser Wahl weiter untermauerte. Stefan Kretzschmar und Markus Baur schafften in der Folge zwei Gewinne, Daniel Stephan und Florian Kehrmann drei. Hinzu kamen Christian Schwarzer und Henning Fritz, bevor 2007 dann mit den jeweils doppelten Nikola Karabatic und Filip Jicha wieder ausländische Spieler an der Reihe waren.

Eine Vierer-Serie legte Uwe Gensheimer von 2011 bis 2014 hin, die beiden folgenden Jahre ging die Auszeichnung an Andreas Wolff, bevor 2017 mit Andy Schmid eine Serie von einmaligen Auszeichnungen startete, die über Patrick Wiencek, Timo Kastening, Hendrik Pekeler und Niklas Landin zuletzt Johannes Golla als Handballer des Jahres 2022 kürte. Golla könnte seinen Titel verteidigen, Andreas Wolff die dritte Auszeichnung erringen - die anderen nominierten Akteure würden die Serie von Erst-Gewinnern fortsetzen.

Die Wahl des Handball des Jahres 2023

Präsentiert werden die beiden Top-Kategorien von der wöchentlich erscheinenden HANDBALLWOCHE, welche die Ehrung seit 1978 durchführt. Im vergangenen Jahr entschieden sich die Leser:innen Fachzeitschrift für Johannes Golla und Alina Grijseels. Das Duo steht auch für 2023 wieder zur Wahl - hat jedoch starke Konkurrenz.

Bei den Männern sind in Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) sowie Julian Köster (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Wolff (KS Vive Targi Kielce) insgesamt vier deutsche Nationalspieler nominiert, die beim 5. Platz bei der WM 2023 im Kader standen und auch in ihren Vereinen überzeugten.

Zudem stehen in Mathias Gidsel und Hans Lindberg zwei Spieler der Füchse Berlin im Kader, die mit Dänemark Weltmeister wurden und mit ihrem Klub die European League gewannen. Gidsel wurde Torschützenkönig bei der WM, Lindberg erzielte im Laufe des Jahres den 3.000 Treffer seiner Bundesligakarriere. Komplettiert wird das Kandidatenfeld durch Gisli Kristjansson, der mit dem SC Magdeburg die Champions League gewann.

German Handball Awards

Die German Handball Awards werden in diesem Jahr erstmals gemeinsam von Bock auf Handball, Dyn, handball.net, der HANDBALLWOCHE, handball-world.news und dem kicker durchgeführt - und aufgrund der neuen Partnerschaft wird auch die offizielle Wahl zur Handballerin sowie dem Handballer des Jahres erstmals unter dem Dach der German Handball Awards stattfinden.

Die Handballer des Jahres