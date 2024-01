Übersicht: Alle Handball-Medaillen von Deutschland

Während im Beachhandball im vergangenen Sommer ein kompletter Medaillensatz hinzu kam, wartet Deutschland im Hallen-Handball seit 2016 auf eine Medaille. Wie bei der WM 2019 gab es auch bei der Heim-EM 2024 am Ende nur den vierten Platz. Eine Übersicht über die Edelmetall-Sammlung im deutschen Handball in der Halle, im Sand und auf dem Feld.

Bei Olympia 2016 gab es für Deutschland im Handball die letzte Medaille in der Halle. imago/Moritz Müller

Ein Olympiasieg, elf Triumphe bei Weltmeisterschaften sowie elfmal Gold bei Europameisterschaften in Halle und Sand und zudem sieben Titel im Feldhandball: Insgesamt feierte Deutschland in der Geschichte des Handballs und seiner Disziplinen 33 Erfolge bei den großen Turnieren. Hinzu kommen jedoch über 40 Silber- bzw. Bronzemedaillen.

Die Titelgewinne von 1936 bis 2021

Während in der Halle im Handball seit 2016 Dürre herrscht, erweiterten in den vergangenen Jahren die deutschen Beachhandballerinnen die Titelsammlung des Deutschen Handballbundes beträchtlich. Die Mannschaft von Nationaltrainer Alexander Novakovic wurde mit einer Serie von 36 (!) Siegen in Folge Doppel-Europameister (2021, 2023), Weltmeister (2022) sowie World-Games-Sieger (2023).

Bereits 2018 holte zudem die männliche U18-Nationalmannschaft im Beachhandball in Montenegro die Goldmedaille. Der Erfolg der Nachwuchstalente unter Nationaltrainer Konrad Bansa war der zweite deutsche Titel in der Geschichte des Beachhandballs. 2006 war die Frauen-Nationalmannschaft das erste Mal Europameister im Sand geworden.

In der Halle konnte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch keine Europameisterschaft gewinnen. Anders bei den Männern: 2004 und 2016 holte die A-Nationalmannschaft EM-Gold. Im Nachwuchsbereich stehen sieben EM-Titel zu Buche - von der weiblichen U17 bis zur männlichen U20. Der jüngste Hallen-Erfolg ist der der U19-Nationalmannschaft, die sich am 22. August 2021 im Finale deutlich gegen Gastgeber Kroatien durchsetzen konnte.

Bei Weltmeisterschaften im Handball konnten sowohl die Männer (1978, 2007) als auch die Frauen (1993) des Deutschen Handballbundes schon überzeugen. Zudem holten die Frauen der DDR zwischen 1971 und 1978 drei WM-Titel. Im Feldhandball waren das Deutsche Reich, die Bundesrepublik und die DDR ebenfalls erfolgreich. Außerdem gewann die Mannschaft des Deutschen Reichs 1938 bei der ersten Weltmeisterschaft im Hallen-Handball Gold.

Den große Traum vom Olympia-Sieg im Handball steht für den Deutschen Handballbund indes noch aus. Einzig der DDR gelang 1980 in Moskau der Triumph bei den Olympischen Spielen unter Paul Tiedemann. 1936 gab es zudem den einzigen je vergebenen Olympiatitel im Feldhandball für die Mannschaft des Deutschen Reichs.

Medaillen Deutschland im Handball

Die Medaillen (Gold, Silber, Bronze) sind nach Hallenhandball (Männer / Frauen), Beachhandball und Feldhandball aufgeschlüsselt. Neben Welt- und Europameisterschaft sind alle Erfolge bei Olympia (Abkürzung: OLY) und den World Games (Abkürzung: WG) sowie European Games (EG) aufgeführt. Edelmetall bei anderen Wettbewerben ist nicht berücksichtigt.

Medaillen Deutschland, Hallen-Handball Männer

Jahr Turnier Wer? Medaille 1938 WM Deutsches Reich Gold 1954 WM Deutschland Silber 1958 WM Deutschland Bronze 1970 WM DDR Silber 1974 WM DDR Silber 1978 WM Deutschland Gold 1978 WM DDR Bronze 1980 OLY DDR Gold 1983 WM Deutschland U21 Silber 1984 OLY Deutschland Silber 1986 WM DDR Bronze 1998 WM Männer Bronze 2002 EM Männer Silber 2003 WM Männer Silber 2003 EM U18 Silber 2004 EM Männer Gold 2004 EM U20 Gold 2004 OLY Männer Silber 2006 EM U20 Gold 2007 WM Männer Gold 2007 WM U21 Silber 2008 EM U18 Gold 2009 WM U21 Gold 2011 WM U21 Gold 2012 EM U18 Gold 2013 WM U19 Bronze 2014 EM U20 Gold 2015 EM U21 Bronze 2016 EM Männer Gold 2016 OLY Männer Bronze 2016 WM U20 Silber 2016 EM U18 Bronze 2018 EM U20 Bronze 2019 WM U19 Silber 2021 EM U19 Gold 2022 EM U18 Bronze

Medaillen Deutschland, Hallen-Handball Frauen

Jahr Turnier Wer? Medaille 1965 WM Deutschland Bronze 1971 WM Frauen (DDR) Gold 1975 WM Frauen (DDR) Gold 1976 OLY Frauen (DDR) Silber 1978 WM Frauen (DDR) Gold 1979 WM U20 (DDR) Silber 1980 OLY Frauen (DDR) Bronze 1981 WM U20 (DDR) Bronze 1983 WM U20 (DDR) Silber 1987 WM U20 (DDR) Bronze 1992 EM U17 Bronze 1993 WM Frauen Gold 1994 EM Frauen Silber 1997 WM Frauen Bronze 1999 EM U17 Bronze 2001 WM U20 Silber 2001 EM U17 Silber 2007 WM Frauen Bronze 2008 WM U20 Gold 2014 WM U18 Silber 2017 EM U17 Gold 2021 EM U17 Silber

Medaillen Deutschland, Beach-Handball

Jahr Turnier Wer? Medaille 2000 EM Frauen Silber 2001 WG Frauen Silber 2004 EM Männer Silber 2004 EM Frauen Bronze 2006 EM Frauen Gold 2006 WM Frauen Silber 2007 EM Frauen Silber 2015 EM U19 wbl. Bronze 2017 EM U17 mnl. Bronze 2017 EM U17 wbl. Bronze 2018 EM U18 mnl. Gold 2018 EM U18 wbl. Bronze 2019 EM U17 wbl. Bronze 2021 EM Frauen Gold 2022 WM Frauen Gold 2022 EM U16 mnl. Bronze 2022 WG Frauen Gold 2023 EM Frauen Gold 2023 EM Männer Silber 2023 EG Frauen Bronze

Medaillen Deutschland, Feld-Handball