Überraschungsgast Flick: Klares WM-Signal an Hofmann

Am Donnerstag begrüßten die Borussen einen Überraschungsgast beim Training: Hansi Flick. Der Bundestrainer sprach am Rande des Platzes über die WM-Chance von Jonas Hofmann, die Perspektive von Florian Neuhaus und die Arbeit von Daniel Farke.

Aus Borussia Mönchengladbachs Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Jan Lustig

"Wenn ich die letzten Nations-League-Spiele sehe, muss ich sagen, er ist schon gesetzt", sagte Flick über Hofmann. Der Gladbacher besitzt beste Chancen auf das WM-Turnier in Katar, muss aber auch weiter sein hohes Niveau unter Beweis stellen. "Es ist auch für ihn wichtig, dass er weiter seine Leistung zeigt. Er hat gerade auf der offensiven Position, die er gespielt hat, ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass er auch in der Nationalmannschaft eine feste Größe ist", so Flick.

Florian Neuhaus gehörte in den Juni-Länderspielen nicht zum Kader. Aber auch der Mittelfeldspieler kann sich in der neuen Saison wieder empfehlen. Direkt nach dem Training gab es schon mal ein Gespräch zwischen Flick und Neuhaus. "Wir hoffen natürlich, dass unsere Spieler im Verein zeigen, welche Qualität sie haben. Ich habe der Mannschaft auch noch mal gesagt, dass wir viel unterwegs sind und genau hinschauen. Da ist es wichtig, dass wir den Austausch mit den Trainern haben", erklärte Flick.

Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, kommt auch unserem Spiel im Nationalteam sehr nahe Bundestrainer Hansi Flick über Gladbach-Coach Daniel Farke

Im Gespräch: Flick (mit Kappe) im Austausch mit Florian Neuhaus. Links daneben steht U-21-Trainer Antonio Di Salvo. kicker

Borussias neuen Chefcoach will der Bundestrainer unbedingt "persönlich besser kennenlernen", das wird im Laufe des Donnerstags passieren. "Wir haben schon telefoniert. Dass wir einen persönlichen Austausch haben, ist mir wichtig und liegt mir am Herzen", sagte Flick und erklärte weiter: "Ich habe seinen Weg in England verfolgt, einfach klasse. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, kommt auch unserem Spiel im Nationalteam sehr nahe. Deswegen freut es mich, dass er in Gladbach eine Chance bekommt." Als weiterer Zuschauer beim Training war auch U-21-Nationatrainer Antonio Di Salvo in Rottach-Egern vor Ort.

Flick wird noch andere Mannschaften in den Trainingslagern besuchen. Am Montag, kündigte er an, will er im österreichischen Seefeld beim VfL Wolfsburg mit Trainer Niko Kovac vorbeischauen.