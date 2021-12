Überraschungserfolg für Wagner und Co. - Meister Milwaukee marschiert

Den Titelfavoriten in der NBA ergeht es im Osten und Westen durchaus unterschiedlich. Ein Überblick zu den Spielen am Mittwoch.

Mit den Play-offs werden die Orlando Magic in dieser Saison eher nichts zu tun haben (5:18-Bilanz), für die Zukunft scheint das Team aus Florida aber ganz gut gerüstet. Am Mittwochabend (Ortszeit) feierten Franz Wagner (15 Punkte), Moritz Wagner (12) und Co. einen überraschenden 108:103-Sieg gegen die Denver Nuggets um MVP Nikola Jokic (18 Punkte, 15 Rebounds). Top-Scorer des Abends war Orlandos letztjähriger First-Round-Pick Cole Anthony mit 24 Zählern.

Den Gästen aus Denver, die in der Western Conference ebenfalls außerhalb der Play-off-Plätze liegen, bleibt wohl auch in dieser Saison der große Wurf verwehrt. Jamal Murray (Rückstand nach Kreuzbandriss) fehlt weiterhin, und Michael Porter Jr. verpasst wegen einer Rücken-OP den Rest der Saison. Alleine, das haben die letzten Jahre gezeigt, bekommt es Jokic auch nicht hin.

Bucks marschieren - Clippers in der Krise - Mavs melden sich zurück

Die Milwaukee Bucks fuhren beim spektakulären 127:125 gegen die Charlotte Hornets den achten Sieg in Serie ein und gehen nach einem Fehlstart in die Saison auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter Brooklyn. Giannis Antetokounmpo überstrahlte mit seinen 40 Punkten den ebenfalls herausragenden Auftritt von Hornets-Guard LaMelo Ball (36 Punkte).

Im Gegensatz zu den Bucks schlittern die Los Angeles Clippers immer tiefer in die Krise. Ohne Paul George (und sowieso ohne Kawhi Leonard) musste der eigentliche Titelkandidat beim 115:124 gegen Sacramento die siebte Niederlage aus den vergangenen zehn Partien hinnehmen. Zum Spitzenduo Phoenix und Golden State fehlen den Clippers bereits sieben Siege.

Die fehlen zwar auch den Dallas Mavericks, allerdings hat das Team um Luka Doncic zwei Spiele weniger verloren. Am Mittwoch meldeten sich die Texaner mit einem klaren 139:107-Sieg in New Orleans zurück. Doncic steuerte 28 Punkte bei, Kristaps Porzingis 20.