Überraschungen für Leipzig? Rangers hoffen auf Roofe

Am Donnerstagabend empfangen die Rangers im Halbfinal-Rückspiel der Europa League RB Leipzig. Gut möglich, dass sich die Tedesco-Elf auf frisches Personal einstellen muss.

Das Hinspiel in Leipzig am vergangenen Donnerstag endete 1:0 für den Bundesligisten. Im Endspurt der Saison war dieser Sieg ein Lichtblick zwischen zwei Niederlagen in der Bundesliga (1:2 gegen Union, 1:3 in Gladbach). Nun steht das Rückspiel im legendären Ibrox Stadium an und dort wartet auf die Leipziger nicht nur eine sehr besondere Stimmung, sondern möglicherweise auch neue Gesichter auf Seiten der Mannschaft von Trainer Giovanni van Bronckhorst.

Wie der niederländische Rangers-Coach am Mittwochvormittag in der Spieltags-PK mitteilte, könnten "The Gers" möglicherweise auf die Dienste von Kemar Roofe und Aaron Ramsey zurückgreifen. "Stand jetzt weiß ich nicht, ob beide im Kader stehen werden. Aber klar ist, dass das für beide heute ein sehr wichtiger Trainingstag ist und dass wir die Entscheidung bis zuletzt offen halten werden."

Die Torgefährlichkeit von Roofe (16 Tore in 35 Pflichtspielen) und Ramseys Routine (58 CL-Spiele, 15 EL-Spiele) dürften definitiv Faktoren sein, die RB Sorgen bereiten könnte. Speziell der Ausfall des jamaikanischen Angreifers wiegt schwer. Der 29-Jährige verabschiedete sich mit einem Dreierpack gegen St. Mirren (4:0 am 10. April) aus der regulären schottischen Liga, avancierte vier Tage später zum Matchwinner im Europa-League-Viertelfinale gegen Braga (3:1 nach Verlängerung), ehe er sich wieder drei Tage darauf im Pokalhalbfinale bei Celtic (2:1 nach Verlängerung) am Knie verletzte.

Knieverletzung im Pokalhalbfinale bei Celtic: Rangers-Stürmer Kemar Roofe. SNS Group via Getty Images

Seit jenem 17. April arbeitet Roofe auf sein Comeback hin. Kurz vor dem Sonntagsspiel bei Celtic in der finalen Meisterschaftsrunde (1:1) schien er seinem Comeback schon nahe, nun steht der nächste Versuch vor dem Duell mit Leipzig an. Am Dienstag postete Roofe auf Instagram ein Foto von sich aus der Sauerstoffkammer, den rechten Daumen nach oben gestreckt: "Reha schreitet voran."

Van Bronckhorst fehlte zuletzt nicht nur Roofe im Sturm

Roofes Rückkehr wäre für van Bronckhorst und die Rangers, die in Leipzig mit Joe Aribo, Scott Wright und Ryan Kent in vorderster Front aufliefen - ein wahrer Segen. Denn schon seit Ende März müssen die Schotten ohne Alfredo Morelos auskommen - der Kolumbianer zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu, die für den 25-Jährigen das Saisonaus bedeutete. Bis dahin war er der gefährlichste Angreifer der Rangers.

Van Bronckhorst machte am Mittwoch allerdings auch klar, dass er bei der möglichen Rückkehr von Roofe oder Ramsey keine Risiken eingehen wird. "Das Wichtigste ist, ob sie fit sind für die Mannschaft. Alles andere hilft nicht", so der Rangers-Coach.