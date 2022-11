Überraschung: Zwei Gladbacher unter den Top-Scorern des Jahres 2022

Nachdem sich die Bundesliga am Wochenende in die WM-Pause verabschiedet hat, stehen die Top-Scorer des Kalenderjahres 2022 fest. Ein Profi von Borussia Mönchengladbach machte am letzten Spieltag vor Weihnachten noch einige Plätze gut, ein anderes Fohlen schaffte es unter die Top-3.

Gladbachs Jonas Hofmann ist 2022 der effektivste deutsche Bundesligaprofi. IMAGO/Kirchner-Media