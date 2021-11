Überraschung: Rangnick wird Interimscoach bei Manchester United

Ralf Rangnick kehrt auf die Trainerbank zurück: Der 63-Jährige ist sich mit Manchester United über ein Engagement als Interimscoach bis Saisonende einig. Anschließend wird er für zwei Jahre als Berater der Red Devils fungieren.

Rangnick wird bei ManUnited einen Vertrag bis Ende Mai 2022 erhalten. Anschließend soll der ehemalige Bundesliga-Trainer und -Funktionär einen Anschlussvertrag über zwei Jahre als Berater unterzeichnen. Entsprechende Berichte des englischen Portals "The Athletic" decken sich mit kicker-Informationen.

Zuletzt war Rangnick als Leiter Sport und Entwicklung bei Lokomotive Moskau tätig. In der Bundesliga trainierte er den SSV Ulm, den VfB Stuttgart, Hannover 96, 1899 Hoffenheim, Schalke 04 sowie RB Leipzig. Nach der Saison 2018/19 verließ er die Sachsen und heuerte als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull an. Vor dieser Saison machte sich Rangnick selbstständig und trat in dieser Funktion seinen Job bei Lokomotive an.

Manchester United hatte sich nach dem peinlichen 1:4 am vergangenen Wochenende beim Aufsteiger FC Watford von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt. Zunächst wurde dem langjährigen Profi Michael Carrick die Aufgabe übertragen, das Team zu betreuen. Allerdings gaben die Red Devils gleichzeitig bekannt, einen Interimstrainer bis Saisonende verpflichten zu wollen. Erst im kommenden Sommer soll dann der neue Cheftrainer des englischen Rekordmeisters feststehen.