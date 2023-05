Überraschung perfekt: Struff schlägt auch Tsitsipas und steht im Halbfinale

Als Lucky Loser begann Jan-Lennard Struff beim Masters in Madrid. Nun steht der Deutsche sogar im Halbfinale des ATP-1000-Turniers. Auch der Weltrangliste-Fünfte Stefanos Tsitsipas konnte Struff nicht stoppen.

Als Jan-Lennard Struff jüngst neben Daniel Altmaier ins Viertelfinale des Sandplatz-Masters einzog, passierte Historisches: Erstmals seit 29 Jahren schafften zwei Deutsche bei einem Masters-Turnier den Sprung unter die besten acht Spieler - zuletzt war dies Boris Becker und Michael Stich 1994 in Rom gelungen.

Während sich Altmaier am Mittwoch gegen den Kroaten Borna Coric nach zwei Sätzen aus dem Turnier verabschiedete, sorgt Struff weiter für Furore. Der 33-Jährige überzeugte auf roter Asche und ließ sich auch vom Favoriten Stefanos Tsitsipas nicht aufhalten.

"Das sind die Matches, wofür man gerne spielt", hatte sich Struff im Vorfeld bei "Sky" geäußert, "ich freue mich, im Viertelfinale zu sein, aber es soll jetzt hier nicht aufhören." Und es hört nicht auf. Mit einem 7:6 (7:5), 5:7 und 6:3 überraschte Struff gegen den an Nummer vier gesetzten Tsitsipas und steht im Halbfinale. "Es war ein unglaubliches Match. Ich habe eine Chance gehabt, die habe ich genutzt", freute sich Struff.

Struffs Doppelfehler bringt Tsitsipas zurück ins Spiel

Der holte sich in einem engen Match im Tiebreak den ersten Satz und begegnete auch danach dem Favoriten auf Augenhöhe. Im zweiten Satz gelang dem Griechen beim Stand von 5:5 ein Break, nachdem sich Struff bei 30:40 einen Doppelfehler geleistet hatte. Der Warsteiner musste den zweiten Satz letztlich mit 5:7 abgeben.

Das Spiel drohte zu kippen, doch Struff ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Deutsche, der derzeit auf Rang 65 in der Welt platziert ist und 2020 mit Rang 29 seine beste ATP-Platzierung vorzuweisen hatte, nahm Tsitsipas beim Stand von 2:1 das Aufschlagspiel ab - 3:1, es blieb die einzige Breakchance für Struff. Die sollte aber reichen. Denn mit dem Break vor hielt Struff alle Karten in der Hand und spielte diese gekonnt aus. Seine Aufschlagspiele brachte der Warsteiner durch und durfte so am Ende die Arme in den Nachthimmel von Madrid strecken.

Im Halbfinale gegen Karatsev

Im Halbfinale trifft Struff nun auf den Qualifikanten Aslan Karatsev aus Russland, der sich gegen den Chinesen Zhizhen Zhang mit 7:6 (7:3) und 6:4 durchsetzte. Damit kommt es zur Neuauflage des Duells in der Qualifikation, denn dort zog Struff den Kürzeren, um dann als Lucky Looser doch noch in Madrid dabei zu sein. "Da hatte er mich zerstört. Jetzt müssen wir analysieren und schauen, was wir besser machen können", meinte Struff vor dem Spiel gegen den Russen.