Überraschung: Patrick Kane unterschreibt bei den Red Wings

Moritz Seider hat einen neuen Teamkollegen. Am Dienstag bestätigten die Detroit Red Wings die Verpflichtung von Superstar Patrick Kane, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24 unterschrieb.

Der 35-jährige Außenstürmer, der mit den Chicago Blackhaws, für die er zwischen 2007 und bis in die vergangene Saison 2022/23 gespielt und dreimal den Stanley Cup gewonnen hatte (2010, 2013, 2015), unterschrieb bei den Red Wings einen - auf die volle Saison hochgerechnet - mit 2,75 Millionen US-Dollar dotierten Vertrag bis zum Saisonende. Kane wird somit noch gut zwei Millionen Dollar verdienen.

Pause nach OP im Sommer

Kane war in der vergangenen Spielzeit zu den New York Rangers transferiert worden, für die er in 19 Hauptrundenspielen auf fünf Tore und sieben Vorlagen gekommen war und in weiteren sieben Play-off-Spielen ein Tor und fünf Vorlagen erzielte. Anschließend hatte sich Kane, dessen Vertrag zum Saisonende ausgelaufen war, einer komplizierten Hüftoperation unterzogen, nachdem er Jahre lang in diesem Bereich Probleme gehabt hatte.

Zuletzt hatte sich ein Rennen um seine Dienste zwischen mehreren Teams abgezeichnet - neben Detroit waren unter anderem auch Ex-Team Rangers, die Toronto Maple Leafs, Florida Panthers sowie die Sabres aus Kanes Geburtsstadt Buffalo an dem Filigrantechniker interessiert gewesen. Das Rennen aber machten die Red Wings.

Wiedersehen mit DeBrincat

In Detroit trifft Kane nun auf einen langjährigen Reihenkollegen, denn im Sommer hatten sich die Red Wings in einem Tausch mit den Ottawa Senators mit Alex DeBrincat (25) verstärkt, der zwischen 2017 und 2022 für Chicago gespielt hatte - und dies über weite Strecken in einer Sturmreihe mit Kane. DeBrincat ist mit zwölf Toren aus 20 Spielen bis dato Toptorjäger Detroits.

Nach Sidney Crosby, Alex Ovechkin und Evgeni Malkin hat Kane aktuell die viertmeisten Scorerpunkte (1.237) in der Hauptrunde aller aktiven NHL-Spieler auf dem Konto, in Sachen Assists (786) liegt sogar nur Crosby noch vor ihm.