Überraschung: Kovac reist mit Kader-Neuling nach Augsburg

Der VfL Wolfsburg ist ohne Mittelfeldspieler Bartol Franjic zum Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Augsburg aufgebrochen. Für den Kroaten, der zuletzt einen Infekt gehabt haben soll, hat Trainer Niko Kovac nach kicker-Informationen überraschend einen Kader-Neuling nominiert.

Als es am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Wolfsburger Spiel beim FC Augsburg um das Personal ging, da sprach Niko Kovac über Rückkehrer Lukas Nmecha, die zuletzt im Training etwas geschonten Patrick Wimmer, Micky van den Ven und Paulo Otavio. Keine Rede aber war von Bartol Franjic, der die Reise nach Süddeutschland nach kicker-Informationen nicht angetreten hat. Der Kroate, der in den letzten Tagen einen Infekt gehabt haben soll, fällt aus für das Spiel in der Fuggerstadt. Stattdessen nominierte Kovac einen Kader-Neuling.

Lukas Ambros gehört zur Wolfsburger Reisegruppe, die den zweiten Sieg in Serie einfahren möchte. Anders als Franjic, der im Defensivbereich variabel eingesetzt werden kann, ist der 18-jährige Tscheche ein offensiver Mittelfeldspieler. In fünf Partien für die Wolfsburger U 19 erzielte Ambros in dieser Saison als Kapitän zwei Tore, für die tschechische U-19-Nationalmannschaft lief er zuletzt ebenfalls als Spielführer auf.

Augsburg als Vorbild

Mit Ambros an Bord peilt VfL-Coach Kovac in Augsburg den zweiten Sieg in Folge an - und nimmt sich den FCA dabei zum Vorbild, der zuletzt gar dreimal in Serie gewann. "Man muss wie Augsburg mal eine Serie von zwei, drei Spielen hinlegen, um sich Luft zu verschaffen. Man sieht, wie schnell es in der Bundesliga geht. Das wollen wir auch versuchen."