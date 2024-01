Überraschung in Seattle: Carroll nach 14 Jahren nicht mehr Head Coach

Ende einer Ära: Nach 14 größtenteils erfolgreichen Jahren inklusive Super-Bowl-Gewinn ist Pete Carroll nicht mehr Head Coach der Seattle Seahawks.

Wie die Seahawks am Mittwoch bekanntgaben, wird Carroll in Seattle künftig nur noch als Berater tätig sein. Die Zeit als Head Coach ist für den 72-Jährigen im Nordwesten der USA vorbei. Eine durchaus überraschende Entscheidung.

"Pete ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Seahawks, hat der Stadt den ersten Super-Bowl-Triumph gebracht und in den letzten 14 Jahren einen enormen Einfluss auf das Spielfeld und unsere Community ausgeübt", erklärte Teambesitzerin Jody Allen. Die Entscheidung, eine Veränderung auf dem Posten des Cheftrainers vorzunehmen, sei "unter sorgfältiger Abwägung zum Wohle des Franchise" getroffen worden - freundschaftlich.

Die Seahawks hatten trotz des abschließenden 21:20-Sieges bei den Arizona Cardinals die Play-offs in der NFL mit einer 9-8-Bilanz verpasst. Carroll, der älteste Coach der Liga, hatte trotzdem weitermachen wollen, das hatte er noch zu Wochenbeginn erneut bekräftigt. Sein Vertrag als Head Coach lief noch bis 2025.

Nur drei Head Coaches waren länger im Amt

Nun endet jedoch die erfolgreichste Ära in der Geschichte der Seahawks. Carroll war seit 2010 Head Coach in Seattle, nur Bill Belichick (noch New England Patriots/seit 2000), Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers/2007) und John Harbaugh (Baltimore Ravens/2008) sind länger in der Position für ihre Teams tätig.

In 14 Jahren führte Carroll die Seahawks zehnmal in die Play-offs, im Februar 2014 triumphierten sie unter seiner Regie in Super Bowl XLVIII mit 43:8 gegen Peyton Manning und die Denver Broncos. Der Traum von einem weiteren Super-Bowl-Sieg platzte ein Jahr später in den Schlussmomenten gegen die New England Patriots (24:28).

Laut ESPN-Insider Adam Schefter soll Dan Quinn, derzeit Defensive Coordinator bei den Dallas Cowboys, ein Kandidat auf die Nachfolge Carrolls sein. Quinn war bereits als Assistent (2009, 2010) und Defensive Coordinator (2013, 2014) in Seattle tätig.

Nach dem Ende der Regular Season am Sonntag sind die Seahawks bereits das vierte Team, das einen Wechsel auf der Position des Head Coaches vornimmt. Arthur Smith (Atlanta Falcons), Ron Rivera (Washington Commanders) und Mike Vrabel (Tennessee Titans) waren bereits entlassen worden.