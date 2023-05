Überraschung in Runde eins: Qualifikant Seyboth Wild besiegt Medvedev!

Daniil Medvedev muss in Paris früh die Segel streichen. Gegen den mutigen Qualifikanten Thiago Seyboth Wild kämpfte der Russe vergebens und musste sich nach fünf Sätzen geschlagen geben.

Nach seinem ersten Sandplatz-Titel beim Masters in Rom war Medvedev als Mitfavorit nach Paris gereist. Medvedev hatte in dieser Saison bereits fünf Turniersiege gefeiert und sich auf Platz zwei der Weltrangliste vorgekämpft. Seyboth Wild (23), Nummer 172 der Welt und erstmals im Hauptfeld in Paris, zeigte sich aber schon zuletzt auf der Challenger-Tour in guter Form und besiegte in der Qualifikation für Roland Garros auch den Deutschen Dominik Koepfer (Furtwangen) klar.

Dennoch war der Brasilianer, der in seiner Karriere bislang in Alexander Zverev beim Davis Cup nur auf einen einzigen Top-Ten-Spieler getroffen war, als absoluter Underdog in die Auftaktpartie auf dem Philippe Chatrier gegangen - zeigte dem Russen aber schon im ersten Satz seine Grenzen auf und holte sich den Tiebreak.

Abgezockte Nummer 172 - "Ein Traum wurde wahr"

Das Spiel blieb eng, Medvedev, alles andere als ein Sandplatzspezialist, gab sich nicht geschlagen und wehrte sich nach Kräften. Doch gegen den 23-jährigen Brasilianer schien kein Kraut gewachsen, er ließ sich nicht unterkriegen, auch wenn Satz zwei im Tiebreak und Satz drei recht deutlich mit 6:2 an die Nummer zwei der Welt gingen.

Seyboth Wild blieb offensiv, dominierte das Spiel und brachte Medvedev zur Verzweiflung. Der Russe schaute fragend in seine Box, benötigte Tipps, pushte sich durch das Publikum - doch die Nummer 172 der Welt blieb cool, genoss das Spiel von Minute zu Minute mehr und ging am Ende mit 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 als Sieger vom Platz.

"Es ist ein Traum wahrgeworden", so der frenetisch gefeierte Brasilianer nach der Partie, der feststellte: "Ich habe einfach mein bestes Tennis gespielt". Und das bescherte ihm einen weiteren Auftritt in Runde zwei bei Roland Garros, er trifft dann auf Quentin Halys oder Guido Pella.