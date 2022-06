Überraschung in Rom: Müller/Tillmann spielen um WM-Medaille

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) greifen bei der WM in Rom nach einer Medaille.

Das Duo aus Hamburg setzte sich am Freitag im Viertelfinale überraschend gegen die Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Sola aus Australien mit 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) durch und zog in das Halbfinale ein.

Müller/Tillmann spielen am Samstag um die zweite deutsche Frauen-Medaille bei einer WM. 2017 hatten die Rio-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in Wien Gold geholt. Im Halbfinale geht es gegen Bukovec/Brandie (Kanada) oder Menegatti/Gottardi (Italien). Im Falle einer Niederlage hätten Müller/Tillmann am Sonntag noch die Chance auf Bronze.

Insgesamt waren fünf deutsche Paare bei der WM gestartet. Die Hamburgerinnen Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz aus Stuttgart waren in der Runde der letzten 32 gescheitert.

Auch für das einzige Männer-Team Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Hamburg kam das vorzeitige Aus in der ersten K.o.-Runde. Die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude schafften es bis ins Achtelfinale, bevor sie ausschieden.