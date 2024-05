Überraschung in Österreich: LASK verpflichtet Boateng

Jerome Boateng hat noch nicht genug: Der 35 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Linzer ASK in Österreich einen Zweijahresvertrag unterschrieben - und könnte sogar nochmal im Europapokal auflaufen.

Von Februar bis Ende Juni bei der US Salernitana unter Vertrag: Jerome Boateng. IMAGO/Insidefoto

Erst 18 Stunden zuvor hatte sich Jerome Boateng von den Fans der US Salernitana verabschiedet, nun ist bekannt, wie es für den Weltmeister von 2014 weitergeht: Der Linzer ASK hat Boateng am Freitag für zwei Jahre bis Sommer 2026 unter Vertrag genommen.

"Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jerome Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten", sagt Dr. Siegmund Gruber, CEO beim LASK. "Dass wir uns hier durchsetzen konnten und er sich für einen Wechsel nach Oberösterreich entschieden hat, war nur möglich, weil er unsere Vision vollumfänglich mitträgt und den sportlichen Weg über seine wirtschaftlichen Interessen gestellt hat."

Seit Sommer 2021 ging es sportlich bergab

Boateng, der mit US Salernitana chancenlos aus der Serie A abstieg und dabei seit Februar sieben Teileinsätze sammelte, sagte: "Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen." Er habe "zahlreiche Angebote vorliegen" gehabt, sich aber "bewusst für den LASK entschieden, weil mich der sportliche Weg, die Idee und die Visionen des Vereins vollauf überzeugt haben". Dies habe für ihn einen "deutlich höheren Stellenwert als der finanzielle Faktor".

Nach seinem Abgang vom FC Bayern im Sommer 2021 erlebte die Karriere des Innenverteidigers einen steilen Knick: Während seiner zwei Jahre bei Olympique Lyon kam er zu unsteten Einsatzzeiten, im vergangenen Sommer begannen dann sogar sieben Monaten der Vereinslosigkeit inklusive einem Trainingsintermezzo beim FC Bayern - ehe Salerno zuschlug.

Auch privat erlebte der heute 35-Jährige turbulente Zeiten. Anfang November 2022 war Boateng vom Landgericht München I wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Dieses Urteil hob das Bayerische Oberste Landesgericht im September 2023 allerdings auf und ließ das Verfahren neu aufrollen.