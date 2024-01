Überraschung in Kranjska Gora: Grenier katapultiert sich auf Platz eins

Mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang sicherte sich Valerie Grenier den Sieg in Kranjska Gora. Lara Gut-Behrami wurde vor Federica Brignone Zweite. Die Italienerin machte als Dritte im Gesamtklassement Punkte gut auf Mikaela Shiffrin.

Valerie Grenier feierte erneut den Sieg im Riesenslalom in Kranjska Gora. IMAGO/GEPA pictures

Die kanadische Skirennfahrerin Valerie Grenier hat ihren Vorjahressieg wiederholt und erneut den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen. Nach Rang vier im ersten Durchgang preschte die 27-Jährige im zweiten Lauf noch auf den ersten Platz vor und sicherte sich so den zweiten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Zweite wurde bei dem Rennen in Slowenien die Schweizerin Lara Gut-Behrami vor der Italienerin Federica Brignone.

Nach dem ersten Durchgang bei anhaltendem Regen und schwierigen Pistenbedingungen hatte die slowakische Olympiasiegerin Petra Vlhova noch hauchdünn mit 0,02 Sekunden vor Kombinations-Weltmeisterin Brignone geführt, dahinter reihte sich Gut-Behrami mit auch nur 0,12 Sekunden Rückstand ein. Dominatorin Mikaela Shiffrin konnte ihr Potenzial in einem für ihre Verhältnisse eher verhaltenen ersten Lauf nicht entfalten und lag bereits eine knappe Sekunde zurück.

Aicher landet auf Rang 15

Im zweiten Lauf folgte dann aber die Stunde von Grenier, die Gut-Behrami und Brignone auf die Plätze zwei und drei verdrängte. Mit rund sechs Zehnteln Rückstand musste sich Vlahova sogar nur mit Platz vier begnügen, Shiffrin landete deutlich abgeschlagen auf Rang neun.

Für die Deutsche Emma Aicher blieb der Wettkampf ein voller Erfolg, sie fuhr auf Rang 15 mit 2,36 Sekunden Rückstand auf Siegerin Grenier ein und durfte ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis in einem Riesentorlauf feiern. Ihre Teamkollegin Fabiana Dorigo verpasste den zweiten Durchgang. Am Sonntag steht zum Abschluss in Kranjska Gora noch ein Slalom auf dem Programm.

