Überraschung in Düsseldorf: Fortuna zieht Kaufoption bei Tzolis

Das war nicht unbedingt zu erwarten: Drei Tage nach der bitteren Relegationsniederlage gegen den VfL Bochum und dem damit verbundenen Verbleib in der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf die Kaufoption bei Torschützenkönig Christos Tzolis gezogen. Der Zweitligist überweist eine Millionenablöse nach Norwich.

Mit 22 Toren und neun Assists war Christos Tzolis in der abgelaufenen Spielzeit einer der entscheidenden Faktoren, dass Fortuna Düsseldorf die Bundesliga-Relegation erreichte und gewann zudem die kicker-Torjägerkanone. Nach der bitteren Niederlage gegen den VfL Bochum (5:6 i. E.) hat der Zweitligist nun aber erfreuliche Nachrichten zu verkünden.

Der 22-jährige Offensivspieler, der auch schon für die griechische Nationalmannschaft auflief, wird entgegen vieler Erwartungen fest verpflichtet. Dafür wird eine millionenschwere Ablösesumme fällig, die Düsseldorf zu Tzolis' bisherigem Stammverein nach Norwich City überweist.

Allofs deutet Weiterverkauf an

"Das ist ein guter Moment für die Fortuna, allerdings ohne dabei zu euphorisch zu werden", sagt Klaus Allofs, Vorstand für Sport und Kommunikation, der einen Weiterverkauf des Griechen andeutete: "Der bereits vor einem Jahr ausgehandelte Vertrag ließ sich nur mit einer Einschränkung schließen. So ist eine Ausstiegsklausel enthalten mit der Möglichkeit für den Spieler, den Verein im Verlauf der jetzt anstehenden Transferperiode unter bestimmten Bedingungen noch einmal zu wechseln."

Tzolis hatte mit starken Leistungen bei PAOK Saloniki auf sich aufmerksam gemacht und war zur Saison 2021/22 in die Premier League zu Norwich City gewechselt, wo er insgesamt 14 Partien absolvierte, davon drei von Beginn an. Über eine Leihe zum niederländischen Eredivisie-Klub FC Twente Enschede kam der Flügelspieler im Sommer 2023 ebenfalls per Leihgeschäft nach Düsseldorf und wurde sofort Leistungsträger. Nun also ist der Grieche fester Bestandteil des Zweitligisten - vorerst jedenfalls.