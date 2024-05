Überraschung in der Draft-Lottery: Hawks erhalten Nr.-1-Pick 2024

Der erste Pick des NBA Draft 2024 geht an die Atlanta Hawks. Dabei hatte das Team um Trae Young nur eine dreiprozentige Chance, die Lotterie zu gewinnen.

Das Play-In-Turnier war das höchste der Gefühle für die Atlanta Hawks in dieser Saison - nach nur einem Spiel und der Niederlage gegen die Chicago Bulls war die Postseason für das Team um Trae Young auch schon wieder beendet. Den Ansprüchen der Hawks, die in den beiden Jahren zuvor jeweils in der ersten Playoff-Runde gescheitert waren, nachdem sie 2021 die Eastern Conference Finals erreicht hatten, wurde dies nicht gerecht.

Nun wird Atlanta im NBA Draft 2024 hochkarätige Unterstützung für die Zukunft bekommen. Den Hawks war das Glück in der Draft-Lottery hold, an der alle 14 Teams teilnehmen, die es nicht in die Playoffs schaffen: Die Hawks dürfen sich Ende Juni als erstes eines der Top-Talente des diesjährigen Draft-Jahrgangs sichern.

Die komplette Draft-Reihenfolge der Lottery Atlanta Hawks Washington Wizards Houston Rockets (via Brooklyn) San Antonio Spurs Detroit Pistons Charlotte Hornets Portland Trail Blazers San Antonio Spurs (via Toronto) Memphis Grizzlies Utah Jazz Chicago Bulls Oklahoma City Thunder (via Houston) Sacramento Kings Portland Trail Blazers (via Golden State)

Die Draft-Lottery am Sonntagabend ergab, dass der erste Pick an die Hawks gehen wird - und das durchaus überraschend. Da Atlanta die reguläre Saison mit einer Bilanz von 36 Siegen zu 46 Niederlagen abschloss, und damit deutlich besser als die Teams aus dem Tabellenkeller der Liga, hatten die Hawks nur eine dreiprozentige Chance auf den Nummer-1-Pick.

Für einen Rekord in der seit 1985 jährlich durchgeführten Draft-Lottery reicht das übrigens nicht. 1993 erhielten die Orlando Magic mit einer 1,52-prozentigen Chance den ersten Pick. Insgesamt hatten aber nur vier Teams jemals eine niedrigere Chance auf das erste Auswahlrecht und durften trotzdem als erstes picken. Atlanta hat zum ersten Mal seit 1975 den ersten Pick im NBA Draft.

Pistons im Pech - Wizards erhalten Nr.-2-Pick

Pech hatten dagegen die Detroit Pistons. Als das Team mit der schlechtesten Bilanz der Liga (14-68) hatte das Team aus der Motor City eine 14-prozentige Chance auf den Nr.-1-Pick, gemeinsam mit den Wizards die beste Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr. Doch Detroit fiel in der Lottery am Ende auf Platz 5 zurück.

Vor den Pistons werden die San Antonio Spurs (Pick 4), die Houston Rockets (Pick 3), die den Pick von den Brooklyn Nets bekommen, und die Washington Wizards (Pick 2) ein Talent aus dem Draft-Pool auswählen dürfen. Allerdings fehlt dem 2024er Jahrgang, zu dem unter anderem auch LeBron James' Sohn Bronny gehört, ein klares Nummer-1-Talent wie es im Vorjahr Spurs-Phänomen Victor Wembanyama war. Generell gilt die Draft-Klasse 2024 als arm an Hochkarätern.