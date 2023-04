Überraschung im Crucible Theatre: O'Sullivan scheitert am Belgier Brecel

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste ist bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield schon im Viertelfinale ausgeschieden - nach vermeintlich sicherem Vorsprung.

Gratulation an den Außenseiter: Ronnie O'Sullivan reicht Luca Brecel (li.) die Hand. picture alliance / empics

Ronnie O'Sullivan kann seinen Titel im Crucible Theatre nicht mehr verteidigen. Der Engländer verlor am Mittwochnachmittag in der Runde der letzten Acht gegen den belgischen Herausforderer Luca Brecel nach vermeintlich komfortabler 10:6-Führung und dem folgenden Total-Einbruch noch 10:13.

"The Rocket" O'Sullivan (47), siebenmaliger Weltmeister, lag vor der letzten Session scheinbar klar auf Halbfinalkurs, verlor dann jedoch völlig den Faden. Brecel gewann sieben Frames in Serie und zog in die Vorschlussrunde ein. Dort erwartet ihn der Schotte Anthony McGill oder Si Jiahui aus China.