Überraschung im Ally Pally: Zweimaliger Weltmeister Wright ist raus

Auch am Mittwoch war einiges los bei der Darts-WM - und am Abend gab es eine Überraschung. Der zweimalige Weltmeister Peter Wright verlor nämlich sein erstes Spiel gegen Jim Williams glatt mit 0:3.

Die Abend-Session beendete mit Peter Wright ein zweimaliger Weltmeister (2020, 2022). Direkt vor der Partie sorgte "Snakebite" standesgemäß für das erste Highlight, denn er kam mit einem Grinch-Kostüm samt grünem Iro und grünem Bart auf die Bühne. Sportlich hatte der Schotte aber zu kämpfen, denn er verlor den ersten Satz mit 2:3.

Und es wurde noch brenzliger aus Sicht des favorisierten Wright. Zwar führte der 53-Jährige mit 2:1 nach Legs, aber dann drehte Jim Williams, Spitzname "The Quiff", auf und schnappte sich zwei Legs in Folge, somit gewann er auch den zweiten Durchgang. Damit stand der Schotte mit dem Rücken zur Wand.

Im dritten Durchgang wechselte Wright, Nummer vier der Welt, dann seine Darts, was allerdings zunächst nichts brachte. Williams spielte grundsolide, der Schotte fand hingegen nicht zu seinem Spiel. Und so schnappte sich der Außenseiter auch den dritten Satz, diesen sogar mit 3:0. Und so stand am Ende eine große Überraschung zu Buche, denn Wright schied sang- und klanglos mit 0:3 aus.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass es einfach nicht der Abend des Peter Wright war. Der Schotte spielte einen Average von 83,87 und traf nur vier seiner 18 Versuche auf ein Doppel (22,22 Prozent).