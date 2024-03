Überraschung geglückt: Montpellier gewinnt in Barcelona

Im letzten Spiel der Gruppenphase der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Montpellier HB brauchten beide Mannschaften noch zwei Punkte für die bestmögliche Platzierung. Barcelona wollte sich mit einem Sieg den ersten Platz in der Gruppe sichern, während Montpellier noch auf den vierten Platz vorrücken konnte. Am Ende stand ein 34:37 (19:18) auf der Anzeigetafel und Barca musste den Gruppensieg an den SC Magdeburg abgeben.

Hugo Monte Dos Santos war mit zehn Treffern Erfolgsgarant für den Sieg von Montpellier in Barcelona. picture alliance / NurPhoto