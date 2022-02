Überraschung beim FSV Duisburg: Chefcoach Bartosz Maslon legt sein Amt nach 6:1-Kantersieg nieder

Der FSV Duisburg befindet sich wieder auf der Trainersuche. Der bisherige Übungsleiter Bartosz Maslon ist zu einem äußerst ungewöhnlichen Zeitpunkt von seinem Amt zurückgetreten.

Das kam unerwartet: Erst am vergangenen Samstag feierte das Tabellenschlusslicht FSV Duisburg zum Jahresauftakt einen deutlichen 6:1-Kantersieg über die SpVgg Sterkrade-Nord und kletterte prompt um einige Tabellenplätze nach oben. Lange hielt die Euphorie bei FSV-Coach Bartosz Maslon offenbar nicht an. Wie der Trainer dem Newsportal Reviersport bestätigte, gab er knapp 48 Stunden nach dem dritten Saisonsieg der Duisburger seinen Rücktritt bekannt.

In der laufenden Saison lief es für die Duisburger bisher alles andere als rund. Mit nur zehn Punkten aus 16 Partien überwinterte der Oberligist mit der roten Laterne im Gepäck auf dem letzten Tabellenplatz. Trotz der sportlichen Misere machten allerdings weder Verein noch Trainer den Anschein, als würden sie ihr Arbeitsverhältnis zeitnah beenden wollen. Doch nun, kurz nach dem ersten wirklichen Erfolgserlebnis seit dem letzten Saisonsieg Ende Oktober, steht der FSV plötzlich wieder ohne Trainer da. Wie Maslon schildert, sollen private Gründe ausschlaggebend für den plötzlichen Rücktritt gewesen sein.

Duisburger Trainer-Roulette dreht sich nicht zum ersten Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass der FSV Duisburg mitten in der Saison zeitweise ohne Trainer dasteht. Genau gesagt ist das Thema "Konstanz" auf der Trainerposition beim Oberligisten ein riesiges Problem, das den Verein bereits seit mehreren Jahren begleitet. Seit der Saison 2018/19 standen beim FSV acht unterschiedliche Trainer - Muhammet Isiktas und Markus Kowalczyk hatten zwei Amtszeiten - an der Seitenlinie. Maslon war erst im Oktober als Nachfolger von Isiktas nach Duisburg gewechselt, der wiederum auch nur seit Juli 2021 das Zepter in der Hand hielt.

Wie es nun auf der Trainerposition beim FSV weitergeht, ist noch ungewiss. Auf Anfrage der Redaktion kam vom Verein bislang keine Reaktion.