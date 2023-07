Überraschung auf rechts: Zeefuik läuft Kenny den Rang ab

Rechts hinten hat Pal Dardai die Qual der Wahl. Rückkehrer Deyovaisio Zeefuik scheint im Vierkampf um den Stammplatz derzeit vorn zu liegen - zu erwarten war das nicht.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Für die Idylle im Hintergrund - den an das Alois-Latini-Stadion angrenzenden Zeller See und die sich ringsherum erhebenden Pinzgauer Grasberge - bleibt kein Blick, wenn Henrik Kuchno zur Arbeit ruft. Mit tiefer Stimme und schneidigen Kommandos treibt der Athletiktrainer die Profis an. Am Freitagvormittag nimmt er Reaktionstests und Steigerungsläufe auf den Plan, und als Deyovaisio Zeefuik (25) seinen Lauf in der gewünschten Intensität und mit vorbildlicher Amhaltung zu Ende gebracht hat, ergeht von Kuchno eine kompakte Botschaft an alle: "Schaut euch Deyo an, so wird das gemacht." Bei der anschließenden Spielform, einem Zehn-gegen-Zehn auf ein großes und ein kleines Tor, steht Zeefuik als Rechtsverteidiger im vermeintlichen A-Team.

Zufall ist das nicht. Während der im ersten Halbjahr 2023 an Hellas Verona ausgeliehene Zeefuik in diesen Tagen mit Leidenschaft, Vorwärtsdrang und guter Physis punktet, tut sich der in der Vorsaison rechts hinten gesetzte Jonjoe Kenny (26) schwer. Tiefpunkt war sein fahriger Auftritt beim Testspiel gegen den Schweizer Double-Gewinner Young Boys Bern (2:4) am vergangenen Samstag in Biel. Der Engländer hatte Aktien an den ersten drei Gegentoren - und war sowohl im Pass- als auch im Stellungsspiel überfordert. "Jonjoe hat eine super Einstellung, aber ich habe Probleme damit, dass er zu viele Fehler bei eigenem Ballbesitz macht", sagt Pal Dardai. "Da muss er sich verbessern. In der Zweiten Liga werden wir wahrscheinlich den Ball haben, da musst du schlau sein."

Pekarik könnte auch "die linke Seite zumachen"

Für Zeefuik findet der Coach, der neben Kenny und Zeefuik in Youngster Julian Eitschberger (19) und Routinier Peter Pekarik (36) zwei weitere Kandidaten für den Posten rechts in der Viererabwehrkette hat, lobende Worte. "Zeefuik ist schnell genug, kann flanken und ist kopfballstark. Wenn er seine übermotivierte Art vergisst, ist er der Beste von den Dreien", sagt Dardai - und hat für den vierten Kandidaten, Pekarik, womöglich sogar Verwendung links hinten. "Peka ist Standby-Profi, er kann auch auf der linken Seite spielen. Wir müssen bei Jerry (Neuzugang Jeremy Dudziak, d. Red.) gucken, wie weit er ist. Da kann Peka mit seiner Erfahrung und mit seiner fußballerischen Qualität die linke Seite zumachen." Über Zeefuik, Kenny und Eitschberger sagt der Trainer: "Alle drei haben ihre Qualität. Jonjoe kann nach vorn verteidigen und hat Mentalität. Eitschi ist der Berliner Junge und auch gut. Zeefuik macht momentan einen sehr guten Eindruck, er ist der kopfballstärkste von den Dreien."

Die Leihe nach Verona im Januar entpuppte sich als Fehler, Zeefuik kam nur zu einem elfminütigen Kurzeinsatz in der Serie A (Ende Februar beim 0:3 gegen Florenz). Jetzt ist der in der Ajax-Jugend ausgebildete frühere niederländische U-21-Nationalspieler, der später beim FC Groningen durchstartete, zurück bei Hertha, wo er einen Vertrag bis 2024 hat - und er ist auf dem besten Weg, die Überraschung des Trainingslagers zu werden. Für den im Vorjahr ablösefrei vom FC Everton gekommenen Kenny (Vertrag bis 2025) trübt sich die sportliche Perspektive gerade ein. Gut möglich, dass er in dieser Transferperiode noch abgegeben wird - und der von vielen als Transferkandidat gehandelte Zeefuik als Stammkraft in die Zweitliga-Saison startet.