"Überraschter" Schneider will "offensiven, attraktiven, intensiven Fußball"

Der neue Fürther Trainer Marc Schneider nimmt sich selbst nicht zu wichtig. Der Job bei der SpVgg sei für ihn eine "große Ehre". Mit dem Kleeblatt will er kreativen Fußball spielen lassen - am hofft auf einen Verbleib des Kapitäns.

Den Namen von Marc Schneider kannten vor diesem Sommer wohl nur wenige. Die Verpflichtung des 41-jährigen Schweizers durch die SpVgg Greuther Fürth als Nachfolger des zu Liga-Konkurrent Hannover 96 abgewanderten Stefan Leitl kam deshalb überraschend. Selbst Schneider war verblüfft: "Ja! Ich war überrascht, als der Anruf kam", gestand Schneider im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) ein. "Weil Fürth letzte Saison ein Bundesligist war und es eine große Ehre für mich ist, wenn so ein Verein auf mich zukommt und sagt, wir können uns das gut vorstellen mit deiner Vita und dem, wofür du stehst."

Schneider will keine "One-Man-Show" abliefern

Schneider nennt für sich die Werte "Ehrlichkeit, Respekt und Offenheit", die er vorleben will. Und auch "offen für Neues sein und trotzdem nicht jeden Hype mitzumachen". Sich selbst stellt er dabei nicht in den Mittelpunkt. "Keine One-Man-Show, es geht nicht um mich, sondern um den Verein." Um Erfolg zu haben, setzt Schneider auf "Experten, die auf ihrem Gebiet besser sind und mehr wissen als ich. Diese Verantwortung gebe ich gerne ab".

Einer jener Experten wäre Branimir Hrgota, der in der Abstiegssaison mit neun Toren zum Fürther Bundesliga-Rekordtorschützen wurde. Und der gerne im Oberhaus bleiben möchte. "Als ehemaliger Spieler verstehe ich das", zeigt Schneider Verständnis für die Wechselgelüste des Fürther Kapitäns. Um dessen Verbleib er aber kämpfen wird: "Ich will ihn überzeugen hierzubleiben. Er weiß, was er an Fürth hat, welches Standing er in Klub, Trainerteam und Mannschaft genießt."

Baustelle in der Defensive soll noch geschlossen werden

Ob mit oder ohne Hrgota, in der Offensive und im Mittelfeld sieht Schneider in seinem Kader grundsätzlich viel Qualität. Eine offene Baustelle gibt es aber noch in der Defensive. "Wir beobachten den Markt sehr genau und wollen in der letzten Reihe noch nachlegen", sagte Schneider. Zumal sich Gideon Jung Anfang dieser Woche erneut einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen musste und noch längerfristig fehlen wird.

Schneider will mit Fürth einen "offensiven, attraktiven, intensiven Fußball" spielen lassen. Und setzt dabei auch auf die Selbstverantwortung der Spieler. "Ich will nicht alles vorgeben. Die Jungs sollen Lösungen finden." Schneider, der sich selbst als eher ruhig an der Seitenlinie beschreibt, sieht sich also auch während des Spiels als nicht so wichtig an: "Die Zuschauer kommen nicht wegen mir, es geht um die Jungs auf dem Platz."

In der Donnerstagausgabe (hier im eMagazine) spricht Marc Schneider im kicker-Interview zudem über die Einflüsse von Urs Fischer und Lucien Favre, seine Erfahrungen als Trainer in der Schweiz und in Belgien, das mögliche Ziel Wiederaufstieg und die Konkurrenten sowie die Erwartungen an zwei neue Top-Talente.