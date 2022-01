"Überraschter" Kehl widerspricht Haaland

Auch Sebastian Kehl kann Erling Haalands Aussagen vom Freitag nicht nachvollziehen. Borussia Dortmunds künftiger Sportdirektor kündigte ein zeitnahes Gespräch an.

"Aus Respekt vor Dortmund" habe er im letzten halben Jahr "nichts gesagt", hatte Erling Haaland am Freitag unter anderem erklärt. Den BVB-Verantwortlichen wäre es gerade wohl ganz recht gewesen, wenn ihr Torjäger noch ein wenig länger geschwiegen hätte.

Wie schon Klubboss Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc reagiert am Sonntag auch Lizenzspielleiter Sebastian Kehl irritiert auf das Interview, das Haaland nach dem 5:1-Sieg gegen Freiburg im norwegischen TV gegeben hatte. Dessen Kernbotschaft, der BVB setze ihn bei der Zukunftsplanung unter Druck, erntet vehementen Widerspruch bei den Verantwortlichen der Borussia.

Kehl: "Wir setzen ihn nicht unter Druck"

"Es gibt kein Ultimatum, es gibt keine Deadline", betonte Kehl im "Sport1-Doppelpass". "Wir setzen ihn nicht unter Druck, sich entscheiden zu müssen in den nächsten Wochen." Er sei "ein bisschen überrascht über die Aussagen".

"In den nächsten Tagen werde ich mit ihm darüber sprechen, was ihn gerade bewegt und wieso er nach einem 5:1-Sieg darauf kommt, dieses Thema so zu platzieren und so stark von Druck zu sprechen", kündigte der künftige BVB-Sportdirektor an. "In diese Richtung drängen wir ihn überhaupt nicht."

Dass die Borussia nicht bis Mai mit einer Entscheidung warten könne, ob Haaland seine Ausstiegsoption in seinem bis 2024 gültigen Vertrag ziehe, "wird ihm auch einleuchten", hatte Watzke gesagt. Kehl formulierte es am Sonntag so: "Weil er so wichtig für uns ist, muss ab einem gewissen Punkt für uns Planungssicherheit herrschen. Wie soll ich denn bitte schön meine Kaderplanung vorantreiben, wie wir einen Erling Haaland ersetzen können, wenn wir nicht zu einem gewissen Zeitpunkt eine Tendenz mitbekommen, ob der Spieler noch bei Borussia Dortmund bleiben möchte oder nicht? Das ist einfach legitim, das ist super professionell."

Einen Verbleib des 21-jährigen Angreifers will Kehl trotz der aufgekommenen Unruhe weiterhin nicht ausschließen: "Wir erhoffen uns weiter Möglichkeiten, Erling über den Sommer hinaus zu halten."

Lesen Sie auch: Haalands Hadern: Spontaner Ärger oder Schachzug?