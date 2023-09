"Überraschter" DFB-Präsident Neuendorf reagiert auf Watzke - und spricht Machtwort

Die teils polemische Kritik von Hans-Joachim Watzke am neuen Nachwuchskonzept des DFB schlug am Donnerstag hohe Wellen. Nun reagierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit klaren Worten.

Erst hatte Hannes Wolf, der neue DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, die geplanten Reformen beim DFB zum Thema Nachwuchsarbeit gegen die scharfe Kritik von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verteidigt, nun bekam er Rückendeckung von oberster Stelle. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich klar hinter die Neuerungen gestellt.

"Diese Aussagen haben mich überrascht", erklärte Neuendorf am Freitag dem SID angesprochen auf die Aussagen Watzkes. Der hatte die Pläne des Verbands unter anderem als "unfassbar" und "nicht nachvollziehbar" kritisiert und eine Reform der Reform angekündigt.

Wir sollten unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen. Bernd Neuendorf

Dem schob Neuendorf nun klar den Riegel vor. "Wir sollten unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen", betonte der 62-Jährige und erinnerte daran, dass alle Profi-Klubs, und damit auch der BVB, der Reform "ausdrücklich zugestimmt" haben. "Es gab vor der Entscheidung des Bundestages nicht einmal den Wunsch nach einer Aussprache."

Watzke und Neuendorf: "Es gibt keinen Dissens"

Neuendorf ging noch einen Schritt weiter und unterstellte Watzke indirekt mangelnde Kenntnistiefe: "Wer sich mit den neuen Spielformen beschäftigt, wird auch rasch erkennen, dass es natürlich um Leistung geht, um Gewinnen und Verlieren, um Erfolg und Misserfolg." Zudem hätten ähnliche Reformen "in anderen Ländern zu deutlichen Leistungssteigerungen geführt".

Wolf hatte in einer ersten Reaktion am Donnerstag die Reform ebenfalls verteidigt, Zuspruch erhielt er zudem von Rudi Völler. Es sei kritisiert worden, "dass bei den Sechs-, Sieben-, Achtjährigen die Ergebnisse abgeschafft wurden. Aber dass dies in anderen Ländern schon seit Jahren so ist, das wusste dann wieder niemand", sagte der DFB-Direktor im Podcast "Spielmacher", wohl noch ohne Kenntnis der Watzke-Aussagen.

Letzterer wiederum merkte nach einem Gespräch mit DFB-Präsident Neuendorf beim SID an, es gebe "keinen Dissens" zwischen den beiden.