Überrascht vom Hype in München: Kane will im Supercup "zum Einsatz kommen"

Die Transfer-Saga rund um Harry Kane (30) hat ein Ende gefunden. Nach seiner Verpflichtung ist der Engländer bereits voller Tatendrang.

Dass er einen "anstrengenden, arbeitsreichen Tag" hinter sich hat, daraus macht Harry Kane im kurzen Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender erst gar keinen Hehl. Nun freue sich der Engländer aber darauf, Mannschaft, Trainerstab und Stadt kennenzulernen.

Wenn man an Bayern denke, "denkt man an einen der besten Klubs der Welt". Deswegen sei ihm die Entscheidung pro München nicht schwer gefallen: "Ich habe in meiner Karriere immer gesagt, dass ich mich weiter verbessern und zu meiner besten Version werden will. Es hat sich nach dem richtigen Schritt in meiner Karriere angefühlt."

Kane fühle sich bereit, sich "zu pushen und auf dem allerhöchsten Niveau zu messen". Tottenham war am Ende der Saison 2022/23 nur auf Rang acht gelandet und wird in der neuen Spielzeit nicht international antreten. Beim FC Bayern spielt Kane Champions League - und fiebert der "Challenge" beim FCB schon jetzt entgegen.

Das war neu für mich. Harry Kane über wartende Fans

Bayern, ein Verein, der "viele Titel gewonnen hat", macht Kane auch Hoffnung auf Pokale - im Schrank des englischen Nationalstürmers (84 Länderspiele, 58 Tore) fehlen diese schließlich noch gänzlich. Die ausgewiesene "Gewinner-Mentalität Jahr für Jahr", wie Kane es beschreibt, sei dabei hilfreich. Direkt am Tag seiner Unterschrift könnte der erste Titel folgen: Die Bayern empfangen am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im heimischen Stadion Pokalsieger RB Leipzig zum nationalen Supercup.

"Ich kann es kaum erwarten, meine Qualitäten zu zeigen"

Der große Hype um ihn in München überraschte den Mittelstürmer nach eigener Aussage. Dass ihn Fans am Flughafen, am Trainingsgelände und am Krankenhaus erwarteten, sei ein "besonderes Gefühl" gewesen. "Das war neu für mich, ein großartiges Gefühl", gab Kane offen zu. "Ich kann es kaum erwarten, die Fans im Stadion zu treffen, meine Qualitäten auf dem Platz zu zeigen und hoffentlich viele Tore zu schießen."

In der Sommervorbereitung bewies Kane Frühform, schoss in seinem letzten Spiel für die Spurs beim 5:1-Testspielsieg gegen Schachtar Donezk vier Treffer. Und auch in München will er offenbar keine Zeit verlieren: "Ich werde offensichtlich direkt beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen."

Ein kurzes Gespräch mit Trainer Thomas Tuchel habe es nach Ankunft gegeben, eine längere Zusammenkunft mit Coach und Mannschaft sei für Samstagvormittag geplant. Kane sprüht vor Tatendrang und will "so schnell wie möglich ankommen".