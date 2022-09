Überraschendes Aus: Rafael Nadal scheitert im Achtelfinale

Rafael Nadal ist im Achtelfinale der US Open gescheitert. Der 22-malige Grand-Slam-Champion unterlag einem famos aufspielenden Frances Tiafoe in vier Sätzen mit 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Nadal hatte 2022 noch kein Grand-Slam-Match verloren, er gewann die Australian und die French Open und fehlte verletzt in Wimbeldon. In New York zählte er zum Favoritenkreis, doch im Achtelfinale wartete mit Frances Tiafoe ein unangenehmer Gegner, der sich bärenstark im Turnier gezeigt hatte - und das tat er dann auch im Duell mit dem Spanier.

Mit brachialen Aufschlägen und viel Risiko im eigenen Spiel zeigte der 24-Jährige rasch, dass er sich etwas vorgenommen hatte. Ein Break reichte Tiafoe dann, um sich den ersten Satz mit 6:4 zu holen. Nach dem Durchgang nahm Nadal eine medizinische Auszeit und verschwand für geschlagene zehn Minuten in der Kabine. Danach zeigte sich die Mallorquiner verbessert und glich nach Sätzen aus.

In Satz drei und vier fiel aber auf, dass Nadal nicht ganz so souverän bei eigenem Service war - und Tiafoe ging aggressiv drauf, sorgte mit wuchtigen Vorhandschlägen und guten Passierbällen für Staunen auf den Rängen. Als der Amerikaner sich Satz drei holte, bahnte sich die Sensation mehr und mehr ihren Weg, doch es ging im Vierten noch einmal heiß her. Erst glückte Nadal das frühe Break, doch dann kam Tiafoe zurück - und wie. Er gewann fünf Spiele in Folge und streckte nach seinem 6:4, 4:6, 6:4, 6:3-Erfolg - es war sein erster Sieg gegen Nadal überhaupt - die Hände freudetrunken in den New Yorker Himmel.

Auf Tiafoe wartet Rublev, auf Nadal die Nr. 1?

Nach Melbourne 2019 steht Tiafoe damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam - und ist mit 24 Jahren der jüngste US-Amerikaner seit Andy Roddick 2006, der das Viertelfinale bei den US Open erreichte. Sein nächster Gegner ist der Russe Andrey Rublev, der zuvor den Briten Cameron Norrie glatt in drei Sätzen (je 6:4) bezwungen hatte.

Nach dem Aus von Daniil Medvedev war klar, dass die Tennis-Welt eine neue Nummer 1 erhalten wird. Neben Casper Ruud und Carlos Alcaraz war auch Rafael Nadal in der Verlosung, doch dessen Rückkehr auf den Tennis-Thron könnte nun in Gefahr geraten, wenn Ruud oder Alcaraz das Endspiel erreichen.