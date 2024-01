Überraschender Wechsel: Der Kader von Deutschland für das Spiel gegen Österreich

Der Kader von Deutschland für das fünfte Spiel der Handball-EM ist offiziell bestätigt: Bundestrainer Alfred Gislason hat sein Aufgebot fürs zweite Hauptrundenspiel gegen Österreich erneut auf 16 Profis reduziert - und einen überraschenden Wechsel vorgenommen.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Countdown läuft. Ab 20.30 Uhr steigt das zweite Spiel von Deutschland in der Hauptrunde der Handball-EM am heutigen Abend gegen Österreich, mit einem Sieg will die deutsche Mannschaft weiter Kurs aufs Halbfinale halten. Und nun steht auch fest, mit welchem Kader Alfred Gislason das so wichtige Nachbarschaftsduell in der mit knapp 20.000 Zuschauern ausverkauften Kölner Lanxess Arena angeht.

Der Bundestrainer vertraut nicht wie erwartet den 16 Spielern, die auch schon das überzeugende Auftaktspiel gegen die Schweiz (27:14), das Frankreich-Spiel (30:33) sowie den Hauptrunden-Auftakt gegen Island (26:24) mitgemacht hatten. Einen Wechsel nahm der Bundestrainer tatsächlich vor.

Nach dem ersten EM-Spiel - dem Weltrekordspiel in Düsseldorf - hatte Gislason auf die Abreise von Routinier Kai Häfner, der zum zweiten Mal Vater wurde, reagieren müssen. U-21-Weltmeister Nils Lichtlein kam in der Partie gegen Nordmazedonien (34:25) zu seinem EM-Debüt - ausgerechnet in Berlin feierte der Füchse-Linkshänder seine Premiere und markierte dabei einen Treffer.

Es war bis zum zweiten Hauptrundenspiel sein einziger Einsatz geblieben. Nun aber rückt Nils Lichtlein zurück ins Aufgebot, für ihn muss ein anderer U-21-Weltmeister weichen: Renars Uscins, Kapitän im vergangenen Sommer, gehört nicht zum deutschen Kader fürs Österreich-Spiel.

In Haupt- und Finalrunde sind weiter Wechsel möglich

Was insgesamt aber klar wird: Gislason genießt sichtlich die komfortable Personallage. Die erste Europameisterschaft des Isländers als Bundestrainer im Januar 2022 war schließlich vom "Corona-Chaos" überschattet worden, kontinuierlich mussten Spieler isoliert werden, abreisen, Nachrücker eingebunden werden.

In Haupt- und Finalrunde wären theoretisch noch jeweils zwei Wechsel aus dem erweiterten 35 Spieler umfassenden Aufgebot erlaubt. Im offiziell für die EM gemeldeten Kader, in dem auch noch Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC, ab Sommer bei den Rhein-Neckar Löwen) und Rechtsaußen Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe, ab Sommer beim THW Kiel) stehen, kann Gislason beliebig oft durchtauschen.

Der deutsche Kader fürs Österreich-Spiel:

Tor:

David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen:

Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum Links:

Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Links/Mitte:

Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte:

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Rückraum Rechts/Mitte:

Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Rückraum Rechts:

Kai Häfner (TVB Stuttgart)

Rückraum Rechts/Rechtsaußen:

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen:

Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis:

Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

