Überraschender Schritt: De Zerbi entscheidet sich für die Ligue 1

Pep Guardiola adelte ihn mehrfach, der FC Bayern hatte ihn zwischenzeitlich auf seiner Liste: Dass sich Roberto de Zerbi nun für einen Ligue-1-Klub entschieden hat, der ab Sommer nicht einmal europäisch spielt, überrascht durchaus.

Einer der begehrtesten Trainer auf dem Markt hat sich für einen neuen Verein entschieden. Roberto de Zerbi zieht es aber nicht etwa zu einem Meisterkandidaten, der in der neuen Saison in der Königsklasse an den Start geht. Der italienische Coach, den Pep Guardiola einst als "einen der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahre" adelte, suchte wohl ein neues "Projekt".

Das geht de Zerbi völlig überraschend ab 1. Juli bei Olympique Marseille an, wo er auf Jean-Louis Gasset folgt. Der schlafende französische Riese lief in der vergangenen Saison nur auf Rang acht der Ligue 1 ein und darf deswegen nicht einmal in der Conference League um einen internationalen Titel kämpfen.

Bei OM soll de Zerbi nach der erzielten Einigung, die OM am Abend verkündete, zeitnah einen Vertrag unterschreiben - im Gespräch war ein Kontrakt bis 2027. Den Franzosen ist der neue Coach sechs Millionen Euro wert, die für den ursprünglich noch bis 2026 an Ex-Klub Brighton & Hove Albion gebundenen Italiener zu entrichten sind.

Unerwarteter Abschied aus England

Bei den Seagulls, wo Fabian Hürzeler auf ihn folgen wird, hatte de Zerbi seine ganz eigene Erfolgsgeschichte geschrieben. Im September 2022 hatte er Brighton für den zum FC Chelsea abgewanderten Graham Potter übernommen und in seiner ersten Saison auf einen überragenden sechsten Platz geführt. In der vergangenen Spielzeit wurde Brighton nur Elfter, doch der von de Zerbi praktizierte, begeisternde Offensivfußball führte den Verein in seiner ersten Europa-League-Saison überhaupt bis ins Achtelfinale (Aus gegen die AS Rom).

Vor dem letzten Premier-League-Spiel, das Brighton mit 0:2 gegen Manchester United verlor, hatte de Zerbi überraschend seinen Abschied bekanntgegeben. Überraschend, weil er Tage zuvor noch offen über seinen Verbleib gesprochen hatte.

In der Folge brodelte die Gerüchteküche. De Zerbi, der zwischenzeitlich auch beim FC Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt worden war, wurde neben Manchester United auch mit diversen Serie-A-Größen in Verbindung gebracht.

Nun aber will er seine nächste eigene Geschichte schreiben. In Marseille.