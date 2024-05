Überraschender Name: Wird dieser Ex-Profi neuer Sportchef beim DHB?

Der bisherige Sportvorstand Axel Kromer muss den Deutschen Handballbund (DHB) nach diesem Jahr verlassen. Schon am kommenden Sonntag will der DHB über seinen Nachfolger entscheiden. Offenbar hat ein eher unbekannter Name gute Chancen.

Ingo Meckes hat gute Chancen auf die Kromer-Nachfolge. picture alliance/KEYSTONE